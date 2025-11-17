Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 17 de noviembre

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

La concursante coruñesa ha recordado por un instante la gesta de Rafa Castaño, para inquietud especialmente de un Manu que ha hecho un gran esfuerzo para remontar.

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los decibelios del aplauso que se ha producido en el plató de Pasapalabra han sido proporcionales al jugadón que Rosa ha hecho en El Rosco. Hacía mucho que no se veía algo así: ¡18 aciertos de una tacada! Además, ha sido en su primer turno. Lo de la concursante coruñesa no es magia, sino fruto mucho estudio, aunque quizá algo de inspiración en Jorge Blass y el ilusionismo que justo acababa de hacer a Roberto Leal.

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

Manu ha comenzado este duelo con casi medio minuto de ventaja, una gran diferencia especialmente provocada por lo ocurrido en el ¿Dónde Están?. Además, el madrileño ha empezado fuerte: con seis aciertos. Sin embargo, Rosa ha dado la réplica de una forma épica: respondiendo desde la A hasta la R. Por momentos, parecía que podía emular a Rafa Castaño y ese histórico Rosco que hizo de principio a fin sin pasar ni una vez. La coruñesa sí ha frenado en la S, pero ha dejado una de las mejores jugadas del año.

La misión de la remontada se presentaba ya complicada para Manu. No obstante, Rosa se lo ha puesto aún más difícil: con dos turnos más ha terminado la primera vuelta y ya se ha plantado, con el listón de 23 aciertos. Se ha visto sin opciones de aspirar al bote de 2.392.000 euros y ha preferido amarrar la victoria, aunque pendiente de su rival. Ya se ha visto en muchas ocasiones que nada hay imposible para él. ¡No te pierdas ni un detalle de este Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”

Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”
Mejores momentos | 17 de noviembre

Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”

Paloma García Pelayo
En plató

La pérdida más dolorosa de Paloma San Basilio: "Muere mi hermana y me encuentro con que no tengo a nadie"

Testigo Cayetano Rivera
Exclusiva

Habla un testigo clave del accidente de Cayetano Rivera: "Le vi tranquilo, ni estado de embriaguez ni nada"

El torero ha acudido hoy al juzgado para declarar tras su accidente de coche en la rotonda de su zona residencial. Este ha asegurado que se siente "acosado".

La batalla de Raül Balam, el hijo de Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Todo empezó con el alcohol, la droga más peligrosa"
Entrevista

La lucha de Raül Balam, el hijo de la chef Carme Ruscalleda, contra la adicción: "Empecé con el alcohol, la droga más peligrosa"

Las siete estrellas Michelín de su madre le pusieron unas expectativas tan altas, que Raül se hundió en sí mismo. Las adicciones, sumadas a sus difíciles estándares, le convirtieron en su mayor enemigo.

Anastasia

Anastasia, víctima de acoso escolar de 14 años: "Lo que más me duele era que los profesores no hicieron nada"

Diego, niño de 4 años viral

Diego, el niño de 4 años que se ha hecho viral por robarle el móvil a sus padres: "Cuando lo vimos, nos hartamos de reír"

Olivia

Olivia dio a luz a un niño sin saber que estaba embarazada: "Me notaba un poco hinchada, pero no era tripa de 9 meses"

Publicidad