El Rosco | 17 de noviembre
¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros
La concursante coruñesa ha recordado por un instante la gesta de Rafa Castaño, para inquietud especialmente de un Manu que ha hecho un gran esfuerzo para remontar.
Los decibelios del aplauso que se ha producido en el plató de Pasapalabra han sido proporcionales al jugadón que Rosa ha hecho en El Rosco. Hacía mucho que no se veía algo así: ¡18 aciertos de una tacada! Además, ha sido en su primer turno. Lo de la concursante coruñesa no es magia, sino fruto mucho estudio, aunque quizá algo de inspiración en Jorge Blass y el ilusionismo que justo acababa de hacer a Roberto Leal.
Manu ha comenzado este duelo con casi medio minuto de ventaja, una gran diferencia especialmente provocada por lo ocurrido en el ¿Dónde Están?. Además, el madrileño ha empezado fuerte: con seis aciertos. Sin embargo, Rosa ha dado la réplica de una forma épica: respondiendo desde la A hasta la R. Por momentos, parecía que podía emular a Rafa Castaño y ese histórico Rosco que hizo de principio a fin sin pasar ni una vez. La coruñesa sí ha frenado en la S, pero ha dejado una de las mejores jugadas del año.
La misión de la remontada se presentaba ya complicada para Manu. No obstante, Rosa se lo ha puesto aún más difícil: con dos turnos más ha terminado la primera vuelta y ya se ha plantado, con el listón de 23 aciertos. Se ha visto sin opciones de aspirar al bote de 2.392.000 euros y ha preferido amarrar la victoria, aunque pendiente de su rival. Ya se ha visto en muchas ocasiones que nada hay imposible para él. ¡No te pierdas ni un detalle de este Rosco en el vídeo!
