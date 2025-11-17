Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”

Manu y Rosa han recibido al nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra, en el que hay tres repetidores y una debutante. Alejandra Osborne se ha estrenado en el concurso. Ha estado bien arropada por Jorge Blass, Hugo Salazar y Nerea Garmendia, que ha dejado el otro titular entre este grupo. La actriz ha regresado tras su maternidad, una experiencia de la que ha hablado con Roberto Leal.

En La Pista, ha sido a Hugo a quien le ha tocado competir contra Alejandra y, por eso, ha preferido cubrirse las espaldas incluso antes de saber el año de su canción. “Debo decir en mi defensa que aquí entra en juego la suerte del principiante, yo creo en esas cosas”, ha afirmado. Algo ha tenido de vidente, y de razón, porque la victoria ha sido para la hija mayor de Bertín Osborne.

Además, la interiorista ha dejado pinceladas de su espontaneidad a la hora de hablar. Ha sido en dos momentos puntuales en los que Roberto ha intervenido en su rescate para superar el momento con humor. “Perdón, hablo fatal”, se ha disculpado Alejandra. ¡Descubre en el vídeo su debut musical!