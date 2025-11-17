La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

El nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra tiene mucha magia. Quizá sea por la presencia de Jorge Blass, aunque también hay que destacar el regreso de Nerea Garmendia tras su maternidad y el estreno de Alejandra Osborne en el concurso. De hecho, la hija mayor de Bertín Osborne ha debutado ganando en La Pista a Hugo Salazar, que se temía la suerte del principiante.

Antes de El Rosco, Roberto Leal ha charlado con Jorge Blass sobre su nuevo espectáculo, a punto de estrenarse, que se llama ‘Ilusionarte’. “Es una declaración de amor a la magia”, ha afirmado sobre su nuevo show. Promete sorprender, como ha hecho en Pasapalabra con una curiosa baraja de cartas.

Roberto ha podido comprobar que los naipes tienen fotos muy diferentes, desde una noria a una pelota de béisbol. El presentador ha elegido siete y Jorge le ha advertido: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”. Aunque el mago parecía no convencerle, ha advertido: “La magia nos enseña a ver lo que otros no ven, aunque lo tengan delante”. De repente, ante sus ojos, Roberto ha descubierto cómo efectivamente esas imágenes hablaban de él. ¡Descúbrelo en el vídeo!