La emoción se desborda en la segunda noche de Asaltos de La Voz: ¡vota por tu momento favorito!
Dúos inesperados, emociones incontrolables, consejos que son para siempre... La segunda noche de Asaltos ha tenido un claro ganador: la música. Tanto los talents como los coaches y asesoras se han rendido a la verdad de cada himno que ha sonado encima del escenario de La Voz. ¡Vota en el ranking por tu momento favorito!
Se acerca la recta final en La Voz y Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López deben tomar decisiones cada vez más complicadas.
Los talents se lo juegan todo en los Asaltos, y las emociones llegan a límites insospechados en un programa decisivo.
Menos mal que el mando ha estado más presente que nunca para liberar tensiones, desatando una fiesta cada vez que sonaban los temazos de la playlist.
¿Qué momento te ha emocionado más de la segunda noche de Asaltos? ¡Vota en el ranking por tu favorito!
¡Vota en el ranking de la segunda noche de Asaltos de La Voz!
- 1
Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de Pedro
El talent de Mika ha maravillado a todo el público con su inigualable voz, y Sebastián Yatra ha decidido "rendirse" y salir del plató de La Voz.
- 2
Mika y Carla Morrison desatan la magia interpretando Diamantes juntos por primera vez en La Voz
El coach y su asesora han brillado en el escenario con esta interpretación única que nos ha enamorado.
- 3
Chiara Oliver y Pablo López enamoran cantando juntos Tulipanes en La Voz
Coach y asesores unen sus voces en esta colaboración por primera vez en el escenario del programa.
- 4
Carla Morrison confiesa en La Voz que se emociona en todos sus conciertos
La confesión muy personal que Carla Morrison comparte en La Voz: “Lloro en todos los conciertos porque tengo miedo".
- 5
Aroa se rompe en su Asalto de La Voz y nos regala el momento más sincero y emotivo de la edición
La talent ha interpretado ‘El dragón’ de Lola Índigo, pero los nervios le juegan una mala pasada y no consigue cantar el tema completo.
