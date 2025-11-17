La emoción se desborda en la segunda noche de Asaltos de La Voz: ¡vota por tu momento favorito!

Se acerca la recta final en La Voz y Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López deben tomar decisiones cada vez más complicadas.

Los talents se lo juegan todo en los Asaltos, y las emociones llegan a límites insospechados en un programa decisivo.

Menos mal que el mando ha estado más presente que nunca para liberar tensiones, desatando una fiesta cada vez que sonaban los temazos de la playlist.

¿Qué momento te ha emocionado más de la segunda noche de Asaltos? ¡Vota en el ranking por tu favorito!