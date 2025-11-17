Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

RANKING

La emoción se desborda en la segunda noche de Asaltos de La Voz: ¡vota por tu momento favorito!

Dúos inesperados, emociones incontrolables, consejos que son para siempre... La segunda noche de Asaltos ha tenido un claro ganador: la música. Tanto los talents como los coaches y asesoras se han rendido a la verdad de cada himno que ha sonado encima del escenario de La Voz. ¡Vota en el ranking por tu momento favorito!

La emoción se desborda en la segunda noche de Asaltos de La Voz: ¡vota por tu momento favorito!

Publicidad

Paula Santiago
Publicado:

Se acerca la recta final en La Voz y Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López deben tomar decisiones cada vez más complicadas.

Los talents se lo juegan todo en los Asaltos, y las emociones llegan a límites insospechados en un programa decisivo.

Menos mal que el mando ha estado más presente que nunca para liberar tensiones, desatando una fiesta cada vez que sonaban los temazos de la playlist.

¿Qué momento te ha emocionado más de la segunda noche de Asaltos? ¡Vota en el ranking por tu favorito!

¡Vota en el ranking de la segunda noche de Asaltos de La Voz!

  1. 1

    Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de Pedro

    El talent de Mika ha maravillado a todo el público con su inigualable voz, y Sebastián Yatra ha decidido "rendirse" y salir del plató de La Voz.

  2. 2

    Mika y Carla Morrison desatan la magia interpretando Diamantes juntos por primera vez en La Voz

    El coach y su asesora han brillado en el escenario con esta interpretación única que nos ha enamorado.

  3. 3

    Chiara Oliver y Pablo López enamoran cantando juntos Tulipanes en La Voz

    Coach y asesores unen sus voces en esta colaboración por primera vez en el escenario del programa.

  4. 4

    Carla Morrison confiesa en La Voz que se emociona en todos sus conciertos

    La confesión muy personal que Carla Morrison comparte en La Voz: “Lloro en todos los conciertos porque tengo miedo".

  5. 5

    Aroa se rompe en su Asalto de La Voz y nos regala el momento más sincero y emotivo de la edición

    La talent ha interpretado ‘El dragón’ de Lola Índigo, pero los nervios le juegan una mala pasada y no consigue cantar el tema completo.

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

¿Qué opina Juan Lobato sobre las informaciones que hablan de que la trama del PSOE cobraría un 2% por mordida?

Juan Lobato, sobre el presunto cobro de mordidas del 2% de la trama Koldo: "Es bastante grave y quizá explica porque Cerdán está en prisión"

La emoción se desborda en la segunda noche de Asaltos de La Voz: ¡vota por tu momento favorito!

La emoción se desborda en la segunda noche de Asaltos de La Voz: ¡vota por tu momento favorito!

Cristóbal Soria y Rubén Amón

Rubén Amón, sobre la decisión de la Ertzainza de desvelar el origen de los detenidos: "Lo más escandaloso es la diferencia entre vascos y españoles"

Mariló Montero en Espejo Público.
Declaración DANA

Mariló Montero, sobre la comparecencia de Carlos Mazón: "Muchos partidos ven en las víctimas una pepita de oro para las elecciones"

Polémica por las declaraciones del Rey.
ANIVERSARIO FRANCO

Polémica por las palabras del rey emérito hablando bien de Franco: "Nunca ha consentido que nadie en su presencia critique a un dictador"

David Bustamante
En plató

David Bustamante cuenta cómo la Virgen de la Barquera cumplió su sueño: "Le he pedido cosas muy imposibles y me las ha dado"

El cantante tiene claro que sus raíces siempre le ponen los pies en la tierra. San Vicente de la Barquera y su familia le han inculcado grandes tradiciones, como la devoción a la Virgen de la Barquera.

Alfonso Rueda
ALFONSO RUEDA

Alfonso Rueda, sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Creo que será un paripé para hacer ver que hay estabilidad"

El presidente del Partido Popular en Galicia opina de los diferentes temas de actualidad política que afectan a nuestro país en Espejo Público, como el conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid.

El 40% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué misterio oculta este cuadrado lleno de letras?

El 40% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué misterio oculta este cuadrado lleno de letras?

Graciano Palomo.

Graciano Palomo responde a Aitor Esteban (PNV): "Si no existiera Vox Pedro Sánchez no estaría en el poder"

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero

Hoy, doble ración de humor en El Hormiguero con Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz

Publicidad