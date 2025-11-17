Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

El Hormiguero ha recibido a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, que han venido a contar cómo están viviendo el lanzamiento de Cazadores de Imágenes, el nuevo programa de Atresmedia para La Sexta. Su visita ha dejado humor, historias y mucha frescura.

Sobre la aventura en la que han protagonizado, Mario ha asegurado que vivió un momento de bloqueo al tener que vacunarse que casi provoca que no viajase junto al protagonista del formato.

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cuál es la mejor manera para 'ir al baño' en la selva. Gotzon ha hablado sin pelos en la lengua y ha contado una anécdota de lo más surrealista.

Además, el aventurero al mando del novedoso formato ha desvelado también qué hacer para sobrevivir al hipotético ataque de un oso. Según ha dicho, lo más importante en todos los casos similares es mantener la calma.