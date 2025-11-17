Antena 3 LogoAntena3
¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con sus 'juguetes dopados'

El colaborador del programa ha querido sorprender a nuestros invitados de hoy con una ciencia en la que los animales eran los protagonistas.

Patri Bea
Publicado:

Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo han visitado El Hormiguero para presentarnos el programa Cazadores de imágenes y Marron ha querido aprovechar esta temática para sorprendernos en su sección.

El colaborador ha presentado a tres muñecos de peluches conectados a una fuente de energía para comprobar cómo reaccionan a ella. Marron los ha bautizado como 'juguetes dopados'.

Al aplicar un mayor voltaje, se incrementa la velocidad de giro de los motores, haciendo que los movimientos animatrónicos de los juguetes sean más rápidos. ¡Descubre el experimento completo en el vídeo de arriba!

