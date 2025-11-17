Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

Encarnita Polo ya descansa en el cementerio municipal de Ávila. Su círculo más íntimo la ha despedido con discreción. Pero públicamente, Encarnita se ha ido sola. Ni representantes institucionales, ni compañeros de profesión, ni personalidades de la cultura. La artista se ha ido sin reconocimiento. La última vez que hizo una aparición pública fue despidiendo a Camilo Sesto. "Tan elegante, tan guapo… Y cantaba maravillosamente bien", expresaba Polo consternaba por el adiós a su amigo.

Ahora es ella la que se despide del mundo y lo hace de una forma que nadie hubiese deseado. Un anciano, que compartía residencia con ella, padece demencia y estaba internado en psiquiátrica, según precisan fuentes de la investigación. El hombre salió de su zona y accedió al lugar donde estaba la artista y la estranguló mientras ella estaba dormida. Todo ocurrió la madrugada del viernes, cuando los celadores de la residencia Fundación Decanos de Ávila, acudieron a su habitación tras escuchar golpes y jadeos. La encontraron ya sin respiración, con el cuerpo totalmente rígido.

Comunicado de la residencia

La artista conocida, entre otros temas, por su famoso 'Paco, Paco, Paco', fue una de las figuras más importantes de los años 60 y 70. Compartía espacio con su presunto asesino que llevaba tan sólo dos días ingresado en el centro. Estaba en pleno ajuste de medicación. No figuraba como paciente de riesgo ni tenía antecedentes violentos. Desde su detención, el hombre se encuentra en la unidad psiquiátrica del hospital de Ávila bajo custodia policial.

La residencia, por su parte, ya ha emitido un comunicado donde aclara que están "consternados ante lo ocurrido y por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño de nuestro residentes, familias y personal del centro,

no vamos a pronunciarnos ante la situación”, explican.

Silencio dentro de la residencia

Muchos familiares de los residentes, a raíz de lo ocurrido, se preguntan qué ha podido pasar dentro del centro y si realmente hay seguridad. Además, aclaran que prácticamente ningún residente se enteró de lo que ocurrió a las tres de la mañana. Así lo cuenta Nuria, familiar de uno de los residentes: "Mi padre no escuchó nada, nada, absolutamente nada. En el desayuno tampoco se comentó", explica.

Aclara, también, que el día de antes, la cantante sevillana de 86 años, figura de la copla, "estaba perfectamente. Se la reconocía, a pesar de los años, iba con bastón pero iba bastante bien", explica la familiar de residente. Nadie sabe si el presunto asesino y Encarnita Polo tenían algún tipo de relación previa. A pesar de ello, todos los familiares y trabajadores del centro siguen consternados por lo ocurrido entre las paredes de la residencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.