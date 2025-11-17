Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan un cadáver descompuesto flotando entre las rocas en Palma de Mallorca

La Guardia Civil y efectivos del Laboratorio del Instituto Armado ya trabajan en determinar la identidad y la causa de la muerte del fallecido.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia CivilEFE

Adrián Ballesteros
Publicado:

Terrible descubrimiento en Palma de Mallorca, en concreto en la localidad de Es Carnatge, donde este domingo ha aparecido en la costa un cadáver en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue avistado por un grupo de bañistas, que inmediatamente alertaron a las autoridades mediante el servicio de emergencias 112 Illes Balears, que a su vez dio aviso a diversos efectivos de la Guardia Civil.

El cadáver ha sido localizadoalrededor de las 16:30 horas de este domingo y más tarde los agentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han desplazado con urgencia hasta el lugar para rescatarlo del agua y trasladarlo a una zona preparada para la autopsia y las labores forenses, según informa la Guardia Civil.

Identidad y causa de la muerte

La autoridades encargadas del caso, que sospechan que el cuerpo podría ser de un hombre, aún no han podido dictaminar oficialmente su género, su edad o cualquier rasgo identificativo, debido al avanzado estado de descomposición que impide avanzar con el caso. No podrán determinar nada más, hasta que le realicen la autopsia y descubran más datos precisos sobre su identidad, el tiempo que llevaba en el agua y las causas exactas de la muerte.

A su vez, la Guardia Civil junto a efectivos del Laboratorio del Instituto Armado, han realizado un primera vistazo ocular al cadáver y al lugar donde fue encontrado, en aras de reconstruir los hechos y determinar si el cuerpo está relacionado con algún accidente naval o con alguna embarcación que podrían haber desaparecido sin registro previo.

