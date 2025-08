Gonzalo Miró, sobre los 'cool jobs': "Algunos políticos lo añadirían a su currículum: máster en probador de videojuegos"

Aunque suenen a fantasía o a invento de una película, los llamados 'cool jobs' existen. En los portales de empleo es cada vez más frecuente encontrar ofertas como probador de helados, catador de pizza, tester de camas, montañas rusas o videojuegos, e incluso asistente a conciertos o explorador de playas paradisíacas.

En inglés se les conoce como 'cool jobs', pero en español bien podríamos llamarlos trabajos soñados. Son aquellas ocupaciones por las que, durante años, muchos hemos bromeado "Ojalá me pagaran por dormir" o "por ver series", hemos pensado todos alguna vez.

"Máster en probador de videojuegos"

Durante el debate en Espejo Público, estos empleos también han dado pie al humor. El colaborador Gonzalo Miró ha lanzado una pulla irónica dirigida a los políticos. "Algunos políticos lo añadirían a su currículum: máster en probador de videojuegos", ha señalado entre risas.

Carla, probadora de playas

Pero si hay alguien que puede hablar con propiedad de estos empleos, esa es Carla, una joven entrevistada en el programa que ha conseguido el trabajo que muchos solo se atreven a imaginar: probar playas en Australia.

"Hacemos un poco de todo, según la actividad que hagamos. Vamos a estar haciendo actividades como surf, yoga, los amaneceres, los atardeceres…". "Estamos acabando de pulir el itinerario. Pondré mi criterio subjetivo", añade.

Su historia comenzó tras meses detrás de este tipo de puestos. "Son una serie de trabajos que mucha gente no conoce, pero existen. Yo llevaba unos meses detrás de estos puestos, había visto varias ofertas y me apunté a varios. Cuando vi esta, dije: esta me la tengo que currar, tiene que ser la elegida", explica.

Carla reconoce que lo primero fue ponerse seria: "Optimicé mi perfil de InfoJobs, hice una carta de motivación que creo que ha sido la más importante de mi vida. Me presentaba diciendo por qué debería ser la elegida". A partir de ahí, el proceso de selección fue "intenso", con varias reuniones con distintos miembros de la organización. "Me lo tomé súper en serio y con entusiasmo", afirma.

¿Cuánto se cobra por trabajar en el paraíso?

Carla viajará sola en un roadtrip por playas australianas, conociendo a diferentes personas durante la experiencia y todo ello opagado. "Son 1000 euros netos", explica. "Son 8 días en total sin contar los días de traslado a Australia. En esos 8 días se hace cada día una jornada de cuatro horas, que puede ser tanto por la mañana como por la tarde, dependiendo de la actividad". A eso se suma que "todas las dietas, traslados y cualquier cosa que venga dada por el trabajo vienen pagadas".

La experiencia no ha comenzado todavía, pero para Carla ya es una aventura que le ocupa la cabeza a diario: "No tiene ningún 'pero'. Ocupa parte de mi mente todos los días", concluye.

