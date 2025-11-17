Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vía oral: "Lo noto avinagrado"

Hace dos semanas salía a la luz la noticia del accidente de tráfico que sufría el torero retirado, Cayetano Rivera a las puertas de la urbanización en la que vive, a las afueras de Sevilla. Su furgoneta aparecía estampada contra una palmera, en una rotonda próxima a su casa, debido "a un despiste" buscando el mando a distancia para entrar a su casa. Afortunadamente no hubo daños personales, solamente materiales.

Un siniestro que ha generado mucha polémica, ya que varias versiones confirman que Cayetano "podría haberse negado" a hacerse las pruebas de alcoholemia, aunque su abogado, Joaquín Moeckel, lo niega. Desde aquel domingo, Cayetano ha permanecido en silencio hasta este lunes, cuando ha tenido lugar la vista oral en el juzgado de instrucción número 4 de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde ha sorprendido a la prensa con su actitud.

Cayetano llegaba cinco minutos más tarde a la citación y, cuando los periodistas pensaban que había accedido ya por el interior del edificio, se bajaba del coche con una actitud altiva y prepotente. "Esto es entretenimiento para vosotros, pero es mi vida. ¿Merece esta cobertura una rotonda. Estoy bien, intentando llevar este acoso al que me estáis sometiendo", ha declarado ante la prensa.

La prensa que estaba en Sevilla le ha preguntado al torero si se había negado a hacerse la prueba de alcohol, a lo que él ha contestado: "No tengo por qué aclararlo. Cualquier cosa que os diga y no pueda demostrar con hechos, va ser solo para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo".

"Fue un despiste al coger el mando"

Cayetano ha aclarado que la causa del accidente fue "un despiste" cuando fue a coger el mando, y que "le podría pasar a cualquier persona".

Las palabras de Cayetano antes de su juicio, y sobre todo su actitud, han sido comentados en el plató de Espejo Público por sus colaboradores. Por un lado, Gema López ha querido aclarar que el torero "no está ahí por un despiste" y por haber tirado una palmera, sino porque "se niega a hacerse la prueba de alcohol". La presentadora del programa se ha mostrado tajante con Cayetano, y le ha dicho que: "No creo que sea Cayetano quien tenga que decir a ningún periodista lo que es objeto de información, o lo que no".

"Lo noto avinagrado"

Cristóbal Soria también se ha querido pronunciar sobre este tema, y ha reconocido que "lo nota avinagrado" y que desde el cariño, "no le gusta este Cayetano".

Por su parte, Mariló Montero, se ha mostrado a favor de Cayetano, y ha justificado su actitud diciendo que: "Gestionar en estas situaciones tiempo y emociones no es fácil, ya que ha tenido un accidente y se ha pegado un susto de mil pares de narices. Todo lo que se le habrá pasado por la cabeza requiere su tiempo y su manejo".

¿A qué pena se podría enfrentar Cayetano?

La abogada Bea de Vicente ha desvelado en Espejo Público a las penas a las que se podría enfrentar Cayetano. Por un lado, por el hecho de negarse a hacerse las pruebas de alcohol, se podría enfrentar a un delito de desobediencia con una pena de entre "6 meses y un año de prisión". Aunque lo que más interesa sería "la retirada del carnet de entre 1 a 4 años". Además, según ha explicado la letrada, Cayetano podría enfrentarse a una sanción administrativa por abandonar el lugar del siniestro, con multas que pueden llegar a los 1500 euros.

