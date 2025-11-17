La pérdida más dolorosa de Paloma San Basilio: "Muere mi hermana y me encuentro con que no tengo a nadie"

Paloma San Basilio, en plena gira de despedida de la música, visita el plató de Y ahora Sonsoles para presentarnos su lado más desconocido. No le teme a nada: cantante, actriz e, incluso, escritora que le dedicó un libro a su hermana, la pérdida más dolorosa de su vida.

Cuando falleció su hermana en 2020 a causa del Covid, Paloma San Basilio se sintió muy sola. "Mis hermanos y mis padres fallecieron y me encuentro con que no tengo a nadie", recuerda, "ella siempre estaba conmigo". Pese a que tenía a su hija, sus sobrinos y sus nietos, la muerte de su hermana dejó un vacío tremendo.

Lo que más le duele a Paloma San Basilio a día de hoy es que cree que seguramente se podría haber evitado: "Lo peor es la sensación de que no tenía que haberse ido".

Aquel dolor y aquella nostalgia fueron la semilla de su libro Uxoa, el secreto del valle, una novela que nació de lo más profundo de su ser y que le enseñó una lección: "De una pérdida, puede salir la vida"