Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: "Volví solo por verte"

El jefe médico no ha podido callarse más y se ha sincerado con la que fue su gran amor secreto en la universidad.

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

Bahar y Harun han ido juntos al hospital, pero el trayecto se ha convertido en una conversación llena de tensión.

Después del beso que Harun le ha robado, nada es igual entre ellos. Él se ha disculpado, pero Bahar no ha podido quedarse callada. Le ha pedido una explicación, incapaz de entender por qué lo ha hecho.

Harun ha intentado restarle importancia, pero mientras conducía, la tensión ha ido en aumento. La doctora, asustada por la velocidad, le ha pedido que frenara. Entonces, el hombre se ha derrumbado y ha confesado lo que lleva tiempo ocultando. Ha reconocido que volvió al hospital solo por verla, que no ha podido quitársela de la cabeza y que, a pesar del rencor, sigue sintiendo algo que no puede controlar.

Entre los dos se ha creado un silencio incómodo. Ella lo ha escuchado, intentando entender sus palabras, sobre todo porque el jefe médico le ha confesado que no sabe si quiere vengarse o solo seguir cerca de ella.

En ese coche, camino al hospital, todo ha cambiado. El pasado ha vuelto con fuerza, y ni Bahar ni Harun podrán fingir que nada ha ocurrido.

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

Harun confiesa sus verdaderos sentimientos a Bahar: “Volví solo por verte”

El joven Merino quiere emprender un nuevo negocio tras renunciar a su trabajo y desvincularse del todo de la empresa familiar. ¿Qué tiene que perder?

