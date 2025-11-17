Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

Después de ver a Irene Rosales muy ilusionada con Guillermo, el joven empresario al que está conociendo tras separarse de Kiko Rivera, ahora es el hijo de Isabel Pantoja quien se pronuncia sobre la nueva situación sentimental de la madre de dos de sus hijos.

Kiko cuenta que la relación con Irene estaba rota desde hace tiempo. La pareja no tenía intimidad y llevaba un largo periodo sin mantener relaciones sexuales. Mantiene que veía a Irene Rosales como una compañera de piso y como la madre de sus hijos, pero hacía tiempo que la había dejado de ver como su mujer. Reconoce también que la comunicación estaba rota entre ambos y dormían en habitaciones separadas. "La veía sufrir por las infidelidades y no me siento orgulloso de ello. Yo no estaba en mi mejor momento, para mí todo esto hubiera sido más fácil si Irene o me hubiera perdonado desde la primera vez que le fui infiel".

Se entera de la nueva relación de su exmujer por la prensa. Después de que se publicaran las fotografías de ambos juntos le mandó un mensaje para darle explicaciones.

"Al final la culpa va a ser de su mujer por perdonarle las infidelidades"

Destaca la periodista Gema López que Kiko al final "se justifica diciendo que como no mantiene relaciones las busca fuera". "La culpa es de su mujer por perdonarle las infidelidades. En cualquiera de los casos la culpa es de Irene porque no mantienen relaciones y además le perdona las infidelidades". Añade además que la ruptura de las relaciones sentimentales viene de mucho tiempo atrás y "Kiko al final busca fuera lo que no tiene en casa".

"Niego que Kiko Rivera tenga celos de Irene Rosales, rotundamente no"

Cristóbal Soria es amigo de Kiko Rivera pero reconoce como un error que este haya revelado estas intimidades sobre su matrimonio. "Niego la mayor de que haya algo de celos en cuanto a Irene. Rotundamente no".

Lorena Vázquez, periodista y colaboradora de Espejo Público, va más allá y señala que "ii no hubiéramos visto esas portadas (en las que Irene posa con su nuevo novio) otro gallo cantaría porque encima la deja mal". "Dice que no la deseaba. Hay algo de ego herido de machito dominante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.