Ariana Grande reaparece en público tras su asalto y se posiciona como la favorita para ganar el Oscar

Ariana Grande está en medio de la promoción mundial de Wicked: Parte 2 junto al resto de sus compañeros de reparto. La actriz de Glinda ha sufrido un altercado muy desagradable en Singapur durante la premiere de la cinta cuando un fan la asaltó durante la alfombra roja.

Ahora, Ariana ha reaparecido en público por primera vez después de este momento tan desagradable. Lo ha hecho en los Governors Awards donde apareció radiante con un vestido de Dior de la colección Otoño-Invierno2007 en rosa palo con un hombro al aire, pedrería y un drapeado en la cintura que acababa con una estructura lateral que caía hasta el final del vestido.

Ariana Grande en los Governors Awards | Gtres

Esta aparición coincide también con un momento profesional muy bueno para Grande ya que todo el mundo está alabando su interpretación en Wicked. Tanto es así que The Hollywood Reporter ha predicho que Ariana Grande ganará el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.

Ya el año pasado estuvo muy cerca de hacerse con la estatuilla pero puede ser que este sea el momento definitivo para Ariana. Así, el editor ejecutivo de THR ha actualizado para la cobertura de premio su análisis sobre las categorías de los Oscars y augura que Ariana Grande se hará con el galardón.

Los Governors Awards con unos premios anuales que conceden la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y su Junta de Gobernadores para reconocer a cuatro destacadas figuras de la industria. Así: Debbie Allen, Tom Cruise y Wynn Thomas recibieron el Premio Honorífico de la Academia, mientras que Dolly Parton fue honrada con el Premio Humanitario Jean Hersholt.