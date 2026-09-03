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Gema, vecina de Ceuta, reacciona en directo con lágrimas a las palabras de Sánchez en el Congreso: "¡Es un cínico!"

Tras más de un mes padeciendo una situación límite en la ciudad de Ceuta, el presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las dudas parecen no haber sido resultas aún y la indignación ha crecido entre los vecinos tras escuchar lo que califican como: "mentiras y excusas"

Gema, vecina de Ceuta

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Mercedes Piedra
Publicado:

Hoy, por fin, tras de más de un mes agónico para los ceutíes y con el resto de España en vilo por una situación que parece no tener final, el Ejecutivo ha regresado de sus vacaciones para dar explicaciones en la primera sesión de control del curso en el Congreso de los Diputados.

La comparecencia de Pedro Sánchez, sin embargo, parece no solo no haber resuelto demasiadas preguntas, sino haber sembrado más dudas sobre la situación de una ciudad que todavía sufre las consecuencias de lo ocurrido.

Mientras desde Madrid se suceden las explicaciones y se intenta utilizar cada acontecimiento como arma política contra la oposición, en Ceuta la situación sigue tensándose.

Las palabras de Sánchez han despertado malestar e indignación entre los vecinos y en Espejo Público hemos podido conocer de primera mano su opinión sobre las declaraciones del presidente, todas con un factor común: la mentira. "Miente con un descaro que da risa".

"Las fronteras no se han defendido. Díez policías no pueden detener a 80.000 personas"

Vima es una de las muchas vecinas de Ceuta intranquilas por la situación que su ciudad está atravesando. Ha dado voz a los sucesivos acontecimientos en el territorio y hoy ha reaccionado así a las palabras del Presidente: "Aquí ha habido una connivencia absoluta del Gobierno".

¿Está Sánchez en deuda con Mohamed VI?

Si hay algún tipo de interés detrás de la, cómo califican los ceutíes "ineficiente" gestión del Gobierno, es una de las dudas que más surgen respecto a esta situación. Vima tiene su propia teoría, y asegura: "Esto se trataba de un pacto entre el Gobierno de España y Marruecos". Además se queja de la escasa posibilidad de actuar, ni siquiera en defensa propia, que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: "De cada tres militares solo uno va armado. No pueden mover un dedo".

"La palabra empatía le viene grande"

"Yo quiero respuesta. Que se deje de tanta habladuría"

Vecina de Ceuta

Gema, otra vecina ceutí, rompe a llorar con la comparecencia del Presidente. Desde Loma Colmenar, justo donde acababa de haber un altercado entre un grupo de magrebíes que tuvo que ser intervenido por la policía, expresa su desesperación e impotencia al escuchar el discurso: "No pedimos que se vaya del Gobierno, pedimos que esté preso que es lo que se merece. No hay derecho".

Las lágrimas de Gema no cesan, a penas es capaz de hablar, pero aún así, hace una invitación al presidente: "Le invito a que venga. Pero no una hora como vino. Le invito a que vea a toda esta gente, que se meta en el Trampolín como ha hecho el presidente de nuestra ciudad".

"No tiene vergüenza ni la ha conocido. Es un cínico"

La desesperación del pueblo ceutí es palpable y su indignación se ha extendido al resto de España. Un día después de que las calles de todo un país se llenasen de manifestantes, el Presidente del Gobierno aún sigue eludiendo responsabilidades y minimizando una situación que tienes vida de los habitantes de toda una ciudad, paralizada.

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