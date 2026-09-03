El gajo más celebrado de La ruleta: Nuria se ilusiona mucho con este premio

¡Qué ilusión le ha hecho a Nuria este premio de La ruleta de la suerte! La concursante se ha librado del ‘Se lo doy’ y de la quiebra y ha caído en un premio de lo más chulo. El gajo escondía un secador inteligente valorado en 500 euros que la concursante ha confesado que le viene “súper bien”, pero ¡aún tenía que resolver el panel!

Finalmente, Nuria no ha podido sumar más de los 250 euros que ya tenía, pero, tras comprar la ‘I’, ha decidido resolver para asegurarse ese secador que tanta ilusión le ha hecho. Estaba tan emocionada que incluso ha sorprendido al propio presentador con su actitud: “¡Tú me preguntas, tú me contestas!”, le ha dicho entre risas.

Tras resolver el panel, Nuria se pensaba que también podría llevarse una ola, pero la pobre se ha quedado con las ganas… Porque, aunque entre el premio y lo que tenía en su marcador sumaba 750 euros, en realidad, solo tenía 250 euros en dinero. ¡El secador sí, pero la ola tendrá que esperar!

La concursante se ha consolado pensando que conseguirá la ola en el próximo panel. Y cuando el presentador ha anunciado que llegaba el momento del panel de la letra oculta, Nuria ha vuelto a emocionarse: “¡Ay me encanta!”. Jorge Fernández no ha podido evitar reírse con la concursante: “Me da a mí que la voy a tener eh…” ha comentado mirando al público. ¡Dale al play!

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