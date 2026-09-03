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Mejores momentos | 3 de septiembre

“¡No lo veo!”: Nuria se queda a un suspiro de conseguir el Bote tras ¡una tirada de infarto!

Nuria lo tenía todo a su favor y ha conseguido caer en el gajo dorado en una tirada muy justita, sin embargo, no ha conseguido descifrar la primera palabra del panel y se ha quedado a un suspiro de llevarse el gran Bote.

La ruleta de la suerte

“¡No lo veo!”: Nuria se queda a un suspiro de conseguir el Bote tras ¡una tirada de infarto!

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Marta Jorge
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Le ha llegado el turno a Nuria en este panel con bote de La ruleta de la suerte y, una vez más, la concursante ha ido a por todas. Ha comenzado a destapar letras y a sumar con rapidez una gran cifra en su marcador.

De hecho, ha protagonizado una tirada de auténtica locura. Tras caer en el gajo de los 150 euros, Nuria ha elegido la ‘L’, que ha resultado estar nada más y nada menos que ¡siete veces! Así, ha conseguido sumar 1.050 euros de una sola tirada. ¡Menudo golpe de suerte! “¡No es muy normal que haya siete ‘L’!”, ha reconocido Jorge Fernández, sorprendido.

Sin embargo, pese a la gran cantidad que ya acumulaba en su marcador, Nuria seguía sin conseguir ver la primera palabra del panel. Lejos de rendirse, ha continuado tirando. Y cuando ya había dicho todas las consonantes que tenía claras, ha llegado el momento decisivo: ¡tenía una tirada perfecta para intentar alcanzar el gajo dorado! “Lo tienes todo a tu favor”, le ha animado el presentador.

Nuria ha conseguido sorprendernos a todos una vez más: se ha librado por los pelos del ‘Pierde turno’ y ¡ha caído en el Bote! “¡Bote de aquella manera!”, ha exclamado Jorge Fernádez, porque lo cierto es que lo ha conseguido por muy poquito. Sin embargo, la felicidad ha sido efímera, porque Nuria no se sabía el panel y el presentador ha tenido que hacerle incluso la cuenta atrás para que se decidiera. Finalmente, ha optado por la ‘P’, pero, desafortunadamente, ¡no estaba! ¡Qué cerquita se ha quedado! ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!

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