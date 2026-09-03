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La seria advertencia de Juan Vivas tras las declaraciones de Pedro Sánchez: "Si Ceuta naufraga, lo hace toda España"

El presidente de Ceuta acusa al Gobierno de "indolencia e irresponsabilidad" y exige respuestas contundentes ante la vulneración de la integridad territorial de Ceuta. "Me parecen unas declaraciones lamentables y penosas".

La dura advertencia de Juan Vivas tras las palabras de Pedro Sánchez

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Sofía Avendaño
Publicado:

El presidente de Ceuta Juan Vivas ha respondido a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Su primera reacción ha sido que "le parecen unas declaraciones lamentables y penosas" y mantiene que "los hechos demuestran que en Ceuta se ha producido una vulneración de nuestra integridad territorial".

Vivas se pregunta si "se puede organizar algo así sin que Marruecos lo organice" o incluso "sin que Marruecos avise a España, dentro de esa línea de colaboración tan admirable y ejemplar de la que habla el presidente del Gobierno". El presidente ceutí asegura que "no hay nadie con sentido común que pueda entender estas declaraciones" y considera que las declaraciones del presidente del Gobierno son "una cortina de humo".

"La patria común se está poniendo en juego"

"Aquí ha habido indolencia, irresponsabilidad y un intento de no molestar a Marruecos. No me preguntes por qué, porque lo desconozco", denuncia Vivas, que además ha hecho referencia a las movilizaciones que se protagonizaron ayer a nivel nacional. "Ayer había un sentimiento de que algo grave estaba ocurriendo; de que la piedra angular de nuestra Constitución, que es el artículo 2, que dice que España es la patria común e indivisible de todos los españoles, se estaba poniendo en juego", asegura.

Por otro lado, el presidente de Ceuta hace referencia a la entrada de migrantes que se produjo en 2021 y se pregunta cómo después de ese episodio no se ha hecho nada al respecto. "Me pregunto, al margen de todas las consideraciones: si en mayo de 2021 ocurrió un episodio de estas características, ¿por qué no había un plan para que no volviera a ocurrir una circunstancia igual?".

"Comparto todo lo que ha dicho Feijóo"

Tras la comparecencia de Pedro Sánchez, ha venido la de Alberto Núñez Feijóo, representante del Partido Popular. Juan Jesús Vivas confiesa compartir "todo lo que ha dicho" y pide que "esto se tiene que esclarecer por las vías políticas y judiciales".

"El sufrimiento que estamos teniendo los ceutíes requiere de una explicación contundente"

Juan Jesús Vivas

Finalmente, el presidente ceutí ha agradecido a toda España que saliera ayer a la calle a defender la ciudad autónoma y mantiene que "viendo lo que hemos visto en el conjunto de España, la solidaridad de todos los españoles, estoy seguro de que vamos a salir adelante". Pero lanza un mensaje contundente: "Lo que aquí está en juego es muy importante. Si Ceuta sale perdiendo, si Ceuta naufraga, naufraga toda España".

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