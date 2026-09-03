Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno publicará un dossier con todos los informes
El presidente del Gobierno informa hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta. Sánchez ha ordenado publicar los informes para garantizar la transparencia. Sigue aquí la última hora en directo.
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Ha llegado el día. Más de un mes después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso para informar al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria. En primer lugar, Sánchez se ha dirigido a la ciudadanía ceutí: "comparezco pensando en ellos", ha destacado nada más arrancar esta comparecencia.
Cuatro de cada cinco migrantes llegaron durante la entrada masiva de finales de julio a nado por El Espigón, ha precisado el presidente del Gobierno, quien detalla que "nuestros agentes tuvieron que elegir", y se decantaron por "defender la vida humana", "lo correcto", destaca Sánchez, al "responder con humanidad".
El informe policial
En el informe policial publicado este miércoles se detalla que los hechos ocurridos requieren una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que presentan las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países. Por su parte, el director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe ningún informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los citados días.
El Gobierno publicará un dossier
Ante la polémica suscitada con este informe durante esta semana y sobre si el CNI avisó o no que ya rondaba, Sánchez ha anunciado en su comparecencia de hoy que el Gobierno va a publicar un dossier con todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta con el fin de garantizar "absoluta transparencia".
Concentraciones por toda España
Esta comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso también estará marcada por las concentraciones en toda España de este miércoles convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma. En la que se celebró en la madrileña plaza de Cibeles -que congregó a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid- se sumaron los líderes del PP y Vox.
En otros puntos de España se repitieron las concentraciones multitudinarias, desde Andalucía a Murcia pasando por Ceuta, donde miles de ciudadanos se manifestaron por sus calles, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.
Recuerda que aquí puedes seguir la actualidad acerca de la última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo.
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Feijóo se ha mostrado tajante lanzando varias preguntas al presidente del Gobierno: "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera?, ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional".
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado acerca del informe policial conocido este miércoles: "A mi, esto de que un informe policial se base en fotos de vídeos que rulan por las redes y que tienen hasta notas de la comunidad por su falsedad…".
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La FEMP exige al Gobierno una financiación extraordinaria en Ceuta
La Federación Española Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido al Gobierno una financiación extraordinaria con el fin de enfrentar los costes de la crisis en Ceuta, así como garantizar el control de la frontera y el retorno "efectivo" y con garantías de migrantes, entre otros reclamos.
"Pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera. Exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad", detalla el manifiesto impulsado por la FEMP.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Rey traslada a Vivas el "apoyo de toda España" a Ceuta
Ayer, el Rey habló con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y le trasladó el "apoyo de toda España" a Ceuta por el Día de la ciudad autónoma. También apeló a la unidad y la convivencia, según ha informado Casa Real.
El pasado 6 de agosto, Felipe VI ya recibió en Marivent (Palma) al presidente ceutí, quien aseguró que éste le había trasladado su deseo de poder visitar la ciudad autónoma tras la crisis desatada por la avalancha de más 70.000 migrantes los días 30 y 31 de julio.
Hace unos días, el jefe del Ejecutivo señaló que esa visita se hará cuando se "den las condiciones para ello", pero sin concretar una fecha.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Más de cuatro horas de protestas en Ceuta
Las protestas en las calles de Ceuta se prolongaron durante más de cuatro horas, según han informado a EFE fuentes policiales.
Más de 25.000 personas se echaron a las calles en esta jornada que era festiva en la ciudad al ser el "Día de la Autonomía", todos ellos con banderas de España y de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Miles de personas en diferentes lugares
A continuación, puedes ver cómo se encontraba Málaga durante la concentración en apoyo a Ceuta. Miles de personas se han dado cita en diferentes ciudades españolas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Incidentes en la concentración de Madrid
Varios grupos violentos se enfrentaron a la Policía en la concentración por Ceuta en Madrid.
Tuvieron que intervenir los antidisturbios. Según Delegación de Gobierno, hay 4 detenidos, algunos serían menores de edad. También hay varios policías heridos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: 50.000 personas en la concentración de Madrid
Pedro Sánchez llega al Congreso tan solo horas después de celebrarse las concentraciones en toda España convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta.
A la que se celebró en la Plaza de Cibeles de Madrid acudieron, de acuerdo a datos de Delegación del Gobierno en Madrid, 50.000 personas.
En otros puntos de España se han repetido las concentraciones multitudinarias. En Ceuta, miles de ciudadanos se manifestaron por sus calles, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El informe de la Policía
El informe que la Policía aporta a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", nunca "espontánea". Además, sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Según este informe, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez comparece en el Congreso hoy
Es el turno del presidente del Gobierno. Hoy llega al Congreso para ofrecer explicaciones acerca de la crisis migratoria y el papel del Ejecutivo.
Sánchez informará hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenido a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta en directo.
Aquí podrás seguir la actualidad sobre todo lo que ocurra hoy.
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