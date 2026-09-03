Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno publicará un dossier con todos los informes

Ha llegado el día. Más de un mes después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso para informar al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria. En primer lugar, Sánchez se ha dirigido a la ciudadanía ceutí: "comparezco pensando en ellos", ha destacado nada más arrancar esta comparecencia.

Cuatro de cada cinco migrantes llegaron durante la entrada masiva de finales de julio a nado por El Espigón, ha precisado el presidente del Gobierno, quien detalla que "nuestros agentes tuvieron que elegir", y se decantaron por "defender la vida humana", "lo correcto", destaca Sánchez, al "responder con humanidad".

El informe policial

En el informe policial publicado este miércoles se detalla que los hechos ocurridos requieren una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que presentan las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países. Por su parte, el director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe ningún informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los citados días.

El Gobierno publicará un dossier

Ante la polémica suscitada con este informe durante esta semana y sobre si el CNI avisó o no que ya rondaba, Sánchez ha anunciado en su comparecencia de hoy que el Gobierno va a publicar un dossier con todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta con el fin de garantizar "absoluta transparencia".

Concentraciones por toda España

Esta comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso también estará marcada por las concentraciones en toda España de este miércoles convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma. En la que se celebró en la madrileña plaza de Cibeles -que congregó a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid- se sumaron los líderes del PP y Vox.

En otros puntos de España se repitieron las concentraciones multitudinarias, desde Andalucía a Murcia pasando por Ceuta, donde miles de ciudadanos se manifestaron por sus calles, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

Recuerda que aquí puedes seguir la actualidad acerca de la última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.