Las lágrimas de impotencia de una madre que ve imposible llevar a sus hijas al colegio en Ceuta: "Ni las saco a la calle"

La periodista y presentadora de Espejo Público regresa de sus vacaciones recién cumplido un mes del asalto masivo a la frontera, y desde la ciudad autónoma ha arrancado la nueva temporada del programa. Sin embargo la atmósfera ya percibía enrarecida nada más embarcar Susanna Griso en el ferry rumbo a Ceuta. Las caras largas y de preocupación y consternación abundaban y sorprenden por lo impropias de quienes regresan a casa.

Sin lugar para el optimismo

Los primeros testimonios de residentes sobre la realidad que se encontraba Susanna ya resultan sobrecogedores. Lejos de vislumbrar una solución de la crisis migratoria, en máximos desde el asalto del 30 de julio, el pesimismo es sentimiento generalizado.

"La cosa está incluso peor", expresaba Isa, que vuelve temerosa de lo que se va a encontrar después de un mes lejos de Ceuta. Subraya que la cifra real de inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma es superior a las que han reconocido varios miembros del Gobierno.

Trabajadora sanitaria durante varias décadas advierte lo que estarían viviendo en el hospital en el que ejerció: "Una guerra. Encima no hay personal...".

"Va a empeorar"

Una de tantas madres preocupadas por la vuelta al cole de sus hijos en Ceuta, cree que el inicio de curso, entre otros factores, llevará a un empeoramiento de la situación. Tiene claro que no llevará a sus hijas al colegio. Lamenta lo que ha ocurrido en ese centro público: "Los colegios no se van a arreglar. (…) Han entrado, se han cagado, han encontrado cuchillos, han destrozado el colegio, han encontrado botellas de alcohol".

Explica como desde hace ya más de 30 días han perdido todo rastro de normalidad de sus vidas: "Lo mismo que no las estoy sacando a la calle, ni las llevo a un parque ni las llevo a la playa, que no damos un paseíto por la noche, ni vamos a cenar por la noche. Nada de eso, es que se acabó".

La mujer rompe a llorar al terminar su alegato.

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