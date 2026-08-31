Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ceuta Al Límite

Las lágrimas de impotencia de una madre que ve imposible llevar a sus hijas al colegio en Ceuta: "Ni las saco a la calle"

La situación de las calles de la ciudad autónoma es el primer obstáculo que esgrimen cientos de padres de niños cuyo curso escolar comienza la segunda semana de septiembre. Otro de los problemas es la entrada y vandalización de varios centros educativos por parte de algunos inmigrantes.

Madre Ceuta llora

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

La periodista y presentadora de Espejo Público regresa de sus vacaciones recién cumplido un mes del asalto masivo a la frontera, y desde la ciudad autónoma ha arrancado la nueva temporada del programa. Sin embargo la atmósfera ya percibía enrarecida nada más embarcar Susanna Griso en el ferry rumbo a Ceuta. Las caras largas y de preocupación y consternación abundaban y sorprenden por lo impropias de quienes regresan a casa.

Sin lugar para el optimismo

Los primeros testimonios de residentes sobre la realidad que se encontraba Susanna ya resultan sobrecogedores. Lejos de vislumbrar una solución de la crisis migratoria, en máximos desde el asalto del 30 de julio, el pesimismo es sentimiento generalizado.

"La cosa está incluso peor", expresaba Isa, que vuelve temerosa de lo que se va a encontrar después de un mes lejos de Ceuta. Subraya que la cifra real de inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma es superior a las que han reconocido varios miembros del Gobierno.

Trabajadora sanitaria durante varias décadas advierte lo que estarían viviendo en el hospital en el que ejerció: "Una guerra. Encima no hay personal...".

"Va a empeorar"

Una de tantas madres preocupadas por la vuelta al cole de sus hijos en Ceuta, cree que el inicio de curso, entre otros factores, llevará a un empeoramiento de la situación. Tiene claro que no llevará a sus hijas al colegio. Lamenta lo que ha ocurrido en ese centro público: "Los colegios no se van a arreglar. (…) Han entrado, se han cagado, han encontrado cuchillos, han destrozado el colegio, han encontrado botellas de alcohol".

Explica como desde hace ya más de 30 días han perdido todo rastro de normalidad de sus vidas: "Lo mismo que no las estoy sacando a la calle, ni las llevo a un parque ni las llevo a la playa, que no damos un paseíto por la noche, ni vamos a cenar por la noche. Nada de eso, es que se acabó".

La mujer rompe a llorar al terminar su alegato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Juan Vivas en directo para Espejo Público

Susanna Griso entrevista en directo a Juan Vivas, presidente de Ceuta: "¿Cómo esto se lo puede permitir un país del nivel de España?"

NUTRIMAN

¿Cómo distinguir si la comida que compramos es casera realmente? Nutriman nos da las claves para que no nos engañen

Nicolás Redondo

Nicolás Redondo carga contra las indicaciones del PSOE en la crisis en Ceuta: "Por encima de la lealtad a las siglas está la ciudadanía"

Melendi coach de La Voz Kids
Trayectoria

Melendi regresa a La Voz: repasamos su historia en el programa

Encarnita, vecina de Ceuta, se echa a llorar desesperada
DESESPERACIÓN EN CEUTA

Encarnita, ceutí desesperada, rompe a llorar: "¿Qué hemos hecho mal para que el Gobierno nos abandone así?"

Madre Ceuta llora
Ceuta Al Límite

Las lágrimas de impotencia de una madre que ve imposible llevar a sus hijas al colegio en Ceuta: "Ni las saco a la calle"

La situación de las calles de la ciudad autónoma es el primer obstáculo que esgrimen cientos de padres de niños cuyo curso escolar comienza la segunda semana de septiembre. Otro de los problemas es la entrada y vandalización de varios centros educativos por parte de algunos inmigrantes.

De Yolanda Ramos a Juan Carlos I: Cristina Pardo elige a sus invitados para 'La Mesa'
TEST RÁPIDO

De Yolanda Ramos a Juan Carlos I: Cristina Pardo elige a sus invitados para La Mesa

Sometemos a la periodista a un test de decisiones rápidas antes del estreno de La Mesa este miércoles a las 23:00h en Antena 3.

Susanna Griso desde Ceuta

Susanna Griso, desde la playa del Trampolín en Ceuta: "La imagen de la vergüenza, no es propia del primer mundo"

Sara Montiel

La coartada de Sara Montiel para que nadie descubriese su boda con Toni Hernández: "¿Pero que invento es esto?"

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

Publicidad