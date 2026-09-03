Dani Olmo muestra su apoyo a Ceuta durante su homenaje en Terrassa: "Estamos todos con ellos"

Dani Olmo se ha pronunciado sobre uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes: el frustrado intento del Barcelona de incorporar a Julián Alvarez. El futbolista azulgrana ha reconocido que no entiende la negativa del Atlético de Madrid a negociar el traspaso de un delantero que había manifestado su deseo de jugar en el Barça.

"Entender, no lo entiendo. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final hay situaciones externas que uno no puede controlar", valoró Olmo durante el homenaje que recibió este miércoles en su Terrassa natal tras proclamarse campeón del mundo con España.

El internacional español elogió además al delantero argentino, al que definió como "un gran nueve" y "uno de los mejores jugadores del mundo".

Las palabras de Olmo llegan después de un verano marcado por las tensiones entre Barcelona y Atlético alrededor del futuro de Julián. El conjunto rojiblanco se negó a negociar su salida al club catalán y el delantero finalmente continúa a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

"Tenemos plantilla de sobra para competir"

Pese a que la operación no pudo concretarse, Olmo considera que el Barcelona cuenta con suficientes argumentos para pelear por todos los títulos esta temporada.

"La vida sigue, esto no frena. Nos espera un año muy bueno y mucha competencia, porque los otros clubes se han reforzado muy bien, pero tenemos plantilla de sobra para competir a muerte por todo".

El objetivo es mantener el dominio conseguido en España y trasladarlo definitivamente a Europa.

"Hay nuevos objetivos, seguir ganando, seguir defendiendo los títulos de la Liga, de la Copa y de la Supercopa, e ir a por la Champions, que tenemos equipo de sobra", añadió.

El Barça afronta así el nuevo curso después de reforzar una plantilla que ya venía de conquistar los principales títulos nacionales y con la Liga de Campeones como uno de sus grandes desafíos pendientes.

Entiende que se cancelara el homenaje a los campeones

El centrocampista también se pronunció sobre la decisión del Barcelona de suspender el homenaje previsto a sus ocho futbolistas campeones del mundo con España.

El acto debía celebrarse en el Spotify Camp Nou antes del partido frente al Athletic Club, pero la entidad azulgrana consideró que no se daban las circunstancias adecuadas después del incidente ocurrido días antes en Elche entre la Policía Nacional y un aficionado del Barça que portaba una estelada.

Olmo aseguró que los futbolistas aceptaron la decisión: "El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores al final lo respetamos. Sabemos que el club nos valora al 100% ese Mundial que hemos conseguido. Se pensó que no era el escenario perfecto después de todo lo sucedido. Al final es respetable, no pasa nada", opinó.

El reconocimiento había sido impulsado por la Real Federación Española de Fútbol y estaba destinado a los ocho campeones del mundo de la primera plantilla azulgrana.

Homenaje a Olmo en Terrassa

Las declaraciones de Olmo se produjeron durante el homenaje que recibió en Terrassa por la conquista del Mundial del pasado mes de julio.

El jugador fue recibido en el ayuntamiento por una comitiva encabezada por el alcalde, Dani Ballart, que le entregó dos fotografías de las celebraciones posteriores al título de España.

Después de firmar en el libro de la ciudad, Olmo salió al balcón del ayuntamiento para dirigirse a los aficionados congregados frente al edificio.

Los asistentes corearon el nombre del futbolista y diferentes cánticos de apoyo a la selección española: "He cumplido un sueño que tenía desde niño, ganar el Mundial. Tengo más ganas que nunca de seguir dando alegrías a mi gente y lo voy a conseguir, tanto con la selección como con el Barcelona. El año que viene espero volver, con un triplete o lo que sea, o sino también en futuros títulos con la selección", afirmó.

Mensaje de apoyo a Ceuta

Olmo aprovechó también el acto para trasladar públicamente su apoyo a la población de Ceuta: "Somos un país que las cosas buenas nos unen, pero también nos tienen que unir las difíciles. Quiero mandar desde Terrassa un fuerte abrazo y mucho apoyo a toda la gente de Ceuta. Estamos todos con ellos".

El campeón del mundo cerró así una jornada de reconocimiento en su ciudad natal en la que habló tanto de la selección como del presente del Barcelona y de uno de los nombres que marcó el verano azulgrana. Julián Alvarez no terminó llegando al Camp Nou, una decisión del Atlético que Olmo reconoce que sigue sin entender.