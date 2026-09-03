Una acosadora en su salón: la surrealista anécdota que Pepe Navarro ha revelado en La Mesa

El debate sobre los peligros de la fama y la exposición pública en el estreno de La Mesa deja momentos surrealistas de la mano de Pepe Navarro. El mítico presentador de la televisión de los noventa repasó junto a Cristina Pardo el impacto de la popularidad en su vida cotidiana y rememoró uno de los episodios de acoso más llamativos que le tocó vivir en pleno auge de su carrera.

Persecuciones, llamadas a sus padres y una irrupción en casa

Navarro relata cómo una seguidora estuvo años persiguiéndole tanto en las puertas de TVE como en las de Antena 3. La situación escaló hasta el punto de que la mujer viajó a Barcelona para presentarse en el domicilio de sus padres: "Encontró la casa y habló con mis padres diciéndoles que ella era la mujer de mi vida. Mis padres me llamaron sorprendidos pensando que tenía pareja y yo no sabía nada".

El momento culminante ocurrió en su propio piso. A punto de ducharse en un séptimo piso mientras esperaba a una chica, escuchó el timbre y dejó la puerta entreabierta: "Entro en la ducha y cuando salgo con la toalla me encuentro a la señora ahí, en mitad del salón".

Sin consecuencias y con toque de humor

Pese a lo surrealista del suceso, el comunicador admitió no haber sentido miedo y confirmó que la mujer desapareció con el tiempo sin mayores consecuencias. Fiel a su estilo, el presentador remató la historia en el plató de La Mesa sacando una sonrisa a los colaboradores: "Lo que pasa es que me hubiese gustado que hubiese sido más guapa".