Publicidad
EN TIERRA LEJANA
Sadakat justifica haber matado a Mine y desata la indignación de Alya: “He protegido a tu hijo”
La matriarca defiende su decisión asegurando que era la única forma de impedir que Ecmel descubriera la verdad sobre Cihan Deniz y pudiera arrebatárselo a la familia.
Sadakat intenta justificar ante Alya por qué disparó a Mine: llevaba consigo los documentos que demostraban que Cihan Deniz era nieto de Ecmel y pretendía entregárselos. “No ha sido por gusto. No había otra”, asegura, convencida de que debía impedirlo a cualquier precio.
Desde En tierra lejana, ni Alya ni Cihan aceptan sus argumentos. Alya, que ha presenciado el disparo, anuncia que irá a la comisaría, pero Sadakat insiste en que actuó para proteger al pequeño: “Yo lo he salvado. Eso es ser una buena madre. He protegido a tu hijo”.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas