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Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine: “No había otra salida”

Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine: “No había otra salida”

EN TIERRA LEJANA

Sadakat justifica haber matado a Mine y desata la indignación de Alya: “He protegido a tu hijo”

La matriarca defiende su decisión asegurando que era la única forma de impedir que Ecmel descubriera la verdad sobre Cihan Deniz y pudiera arrebatárselo a la familia.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat intenta justificar ante Alya por qué disparó a Mine: llevaba consigo los documentos que demostraban que Cihan Deniz era nieto de Ecmel y pretendía entregárselos. “No ha sido por gusto. No había otra”, asegura, convencida de que debía impedirlo a cualquier precio.

Desde En tierra lejana, ni Alya ni Cihan aceptan sus argumentos. Alya, que ha presenciado el disparo, anuncia que irá a la comisaría, pero Sadakat insiste en que actuó para proteger al pequeño: “Yo lo he salvado. Eso es ser una buena madre. He protegido a tu hijo”.

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