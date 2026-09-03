Revelan la causa de la muerte del actor Tim Curry a los 80 años

Se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento de Tim Curry, el admirado actor británico recordado por su icónico papel en The Rocky Horror Picture Show, quien murió el pasado martes 25 de agosto a los 80 años.

Según los documentos oficiales del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles obtenidos por la revista PEOPLE, el intérprete falleció a las 23:18 horas a causa de una enfermedad de las arterias coronarias en su domicilio de Toluca Lake.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a PEOPLE que los agentes respondieron a una llamada de emergencia el 25 de agosto y concluyeron la investigación de la muerte de un hombre de unos 80 años en su domicilio en North Hollywood.

El actor Tim Curry | Gtres

El informe médico señala además que el actor contaba con antecedentes de accidente cerebrovascular y un cáncer de riñón como afecciones contributivas importantes, aunque se especifica que no se le realizaron intervenciones quirúrgicas recientes por estas dolencias y que no fueron la causa primaria de su muerte.

Curry, que nunca estuvo casado ni tuvo hijos, sufrió un grave derrame cerebral en 2012 que le obligó a retirarse progresivamente de la vida pública para centrarse en proyectos de doblaje.

Formado en la Universidad de Birmingham y con experiencia en las tablas del West End londinense con Hair (1968), Curry firmó una carrera magistral en cine y teatro acumulando tres nominaciones a los premios Tony y dos a los premios Olivier.