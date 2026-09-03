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Así arranca Las hijas de la criada: dos mujeres se ponen de parto a la vez en el pazo Espíritu Santo

Dos criaturas están a punto de llegar al mundo de manera muy diferente y sin saber que tienen algo en común que marcará sus vidas.

Así arranca Las hijas de la criada: dos mujeres se ponen de parto a la vez en el pazo Espíritu Santo

Así arranca Las hijas de la criada: dos mujeres se ponen de parto a la vez en el pazo Espíritu Santo

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Dos mujeres se han puesto de parto en el pazo de Espíritu Santo una noche lluviosa de abril del año 1900. La primera es doña Inés, la señora de la casa, de la cuál no se despega su marido, don Gustavo. La segunda mujer es Renata, una de las criadas del pazo que sufre en soledad.

Todos están pendientes del parto de doña Inés, quién no deja de gritar ante el dolor de las contracciones. El doctor Cubedo está con ella, pero no se ve preparado para traer a su bebé al mundo y por eso Isabela, otra de las empleadas del pazo, ha ido en busca de una partera.

Doña Inés se desespera por momentos: “Algo va mal. ¡No puedo!”. El doctor trata de tranquilizar a ella y a su marido, pero advierte de que la ayuda debe de llegar cuanto antes porque la señora está perdiendo mucha sangre.

Renata sufre en soledad con sus contracciones, mientras Isabela y Mariña corren para llegar cuando antes al pazo a ayudar a doña Inés ¿Conseguirán dar las dos a luz sin inconvenientes? ¡No te pierdas el primer capítulo de Las hijas de la criada para descubrirlo!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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