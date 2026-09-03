Carlos Prieto, secretario general SUP, habla durante nuevos disparos al aire en Ceuta: "La realidad dista mucho del relato oficial"

Varios vecinos de Ceuta se encontraban compartiendo su testimonio con el programa cuando los agentes de Policía desplegados, para controlar a la gran cantidad de personas que se acumulaban a las puertas del Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes de Ceuta, realizaban varios disparos de advertencia para evitar incidentes. También estaba presente el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, Carlos Prieto.

"Apagando fuegos permanentemente"

El policía informaba de "jornadas larguísimas" que están afrontando los agentes que prestan servicio en la ciudad autónoma desde que se produjo el asalto masivo a la frontera, el pasado 30 de julio. Prieto exponía unas exigencias muy altas a los agentes que están desembocando en "un desgaste psicológico muy grande".

El líder sindical policial manifestaba el sentir generalizado de los policías que se encuentran en Ceuta tras las constantes intervenciones agotadoras: "Los policías tienen la sensación de estar pagando fuegos permanentemente".

Y Sánchez, explicando en el Congreso

La expectación generada por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso era máxima. El presidente del Gobierno ha seguido una línea continuista con el discurso y el argumentario que ha hecho el Gobierno desde el día dos de la crisis, dado que el primero sí advirtió "un ataque" y "una violación de la integridad territorial de España". También restaba responsabilidad en las autoridades de Marruecos y hacía una valoración de la realidad actual en las calles de Ceuta que no gustaba lo más mínimos a los vecinos consultados por Espejo Público.

"La realidad dista mucho del relato oficial que se está dando", expresaba Carlos Prieto respecto a las declaraciones de Pedro Sánchez.

Lejos de vislumbrar una solución o el final de la grave crisis que atraviesa Ceuta y su ciudadanía, el secretario general del SUP daba su pronóstico: "Esta situación va para largo, que lo sepan todos los españoles. Las leyes son las que son. La realidad ha cambiado, pero las normas del juego con las que se mueve la Policía, el Código Penal, la Ley de Extranjería, la Ley de Seguridad Ciudadana; siguen siendo las mismas. Tiene que haber cambios de calado".

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