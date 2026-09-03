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Cándido Méndez, sobre las formas de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta: "Absolutamente inaceptable"

Cándido Méndez carga contra Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno asegure que no hay pruebas de la autoría de Marruecos tras el asalto masivo a Ceuta. Méndez considera "incongruente" el argumento del Ejecutivo y sostiene que los hechos descritos en el informe apuntan en otra dirección. Además, critica que Sánchez haya hablado antes en un medio de comunicación que en el Congreso.

Cándido Méndez

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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Cándido Méndez ha analizado en Espejo Público las palabras de Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria de Ceuta. El presidente sostiene que no existen pruebas que permitan atribuir a Marruecos la autoría del asalto masivo de los días 30 y 31 de julio. Una explicación que Méndez cuestiona al considerar que resulta difícil entender que decenas de miles de personas pudieran concentrarse y desplazarse hacia la frontera sin una actuación previa de las autoridades marroquíes.

"Está considerando a Marruecos un Estado fallido"

Méndez asegura que la propia explicación de Sánchez supone, a su juicio, una contradicción. Sostiene que si unas 80.000 personas pudieron concentrarse en el país vecino y dirigirse hacia Ceuta sin que Marruecos actuara, la conclusión sería que sus autoridades fueron incapaces de controlar lo que estaba sucediendo.

"Yo creo que el señor presidente del Gobierno está ofendiendo al Reino de Marruecos, porque lo considera un Estado fallido", afirma.

"Incongruencia brutal"

El ex secretario general de UGT añade que le llama la atención la "incongruencia brutal" de los argumentos que se están ofreciendo sobre la crisis y señala que el informe conocido contradice, a su juicio, la versión del Gobierno "al menos en dos cosas".

El informe sobre la posible responsabilidad de Marruecos

Méndez debate también sobre el alcance del informe y reconoce que el documento no señala de forma explícita quién sería el autor de lo ocurrido. Sin embargo, asegura que su contenido describe una sucesión de hechos de la que, en su opinión, pueden extraerse conclusiones.

"El informe no va a decir “el autor es”; lo que hace es describir lo que ha ocurrido"

El exlíder sindical sostiene que un informe de estas características no tiene necesariamente que identificar expresamente a un responsable, sino recoger lo sucedido. Por eso considera que las evidencias conocidas permiten cuestionar la posición mantenida por el Ejecutivo.

Critica que Sánchez haya hablado antes en un medio que en el Congreso

Cándido Méndez también reprocha al presidente del Gobierno la forma elegida para pronunciarse sobre una crisis de esta magnitud. Considera "absolutamente inaceptable" que Sánchez haya acudido primero a un medio de comunicación antes de ofrecer explicaciones en el Congreso de los Diputados.

Méndez asegura que esta decisión pone de manifiesto, a su juicio, que la posición política del presidente es "pasar del Parlamento". Por ello, añade que no espera que Sánchez dé respuestas claras sobre algunas de las cuestiones que considera fundamentales de la crisis, entre ellas quién estuvo detrás de lo ocurrido y por qué se produjo.

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