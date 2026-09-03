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Apoyo a Ceuta

El de León, uno de los 72 alcaldes rebeldes del PSOE, recibe presiones: "Los mismos que me amenazaron cuando denuncié enfrentamientos con Ábalos y Cerdán"

Las manifestaciones de apoyo a Ceuta del martes descubrieron una escena de insumisión dentro del Partido Socialista. El PSOE había advertido de consecuencias a los militantes que acudieran a alguna de las cientos de concentraciones convocadas por la crisis de Ceuta. José Antonio Díez, alcalde de León, fue uno de tantos.

José Antonio Díez

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Andrés Pantoja
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A parte de las muestras de apoyo con la ciudadanía de Ceuta, el periodista Ángel Antonio Herrera advertía que la crítica al Gobierno, por su gestión de la crisis, también estaba comprendida en el ánimo de las concentraciones que tuvieron lugar a lo largo y ancho de toda España.

"Cualquier socialista que se adhiera, está naturalmente abriendo una brecha respecto al Gobierno de Sánchez", decía.

¿Pide rendir cuentas Ferraz a los díscolos?

José Antonio Díez es uno de los muchos socialistas que acudieron a manifestar su solidaridad con los ceutíes y su ciudad, entre ellos 72 alcaldes, él incluido. Es evidente que desde hace ya años es una pieza que incomoda a la cúpula de los socialistas.

"Lo que me importa es lo que pueden desear o querer mis conciudadanos y los habitantes de León", manifiesta el alcalde de León al ser preguntado por si el Partido Socialista le ha pasado alguna 'factura'. Aun así si admitía que desde los organismos afines a la actual dirección del PSOE que operan en León, le han recordado el camino de salida en un nuevo intento de desaojarle: "Han reiterado que tengo la puerta abierta o que de alguna manera hay que quitarme de donde estoy".

"Los mismos que me amenazaron con expulsarme y quitarme cuando denuncié los enfrentamientos con Koldo, Ábalos y Cerdán", concluía.

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