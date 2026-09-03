Pilar Losantos reacciona a la comparecencia de Pedro Sánchez: "Que no se enmascare bajo algo que no le está dando la razón"

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ha comenzado esta mañana a las 9h. Previamente, los colaboradores de 'Espejo Público' han hecho una ronda de opiniones sobre lo que esperaban que fuera a suceder con el discurso del Presidente. Pilar Losantos, presidenta de 'Okdiario', comenzaba su discurso recordando el papel de Sánchez durante el último mes:

"Estamos hablando de un presidente que, 24 horas después de que comenzara la invasión, se puso a publicar su lista de Spotify para el verano; que dos días después se fue a La Mareta durante 25 días con su esposa y con toda su familia a bucear por ahí, mientras Ceuta estaba en una situación completamente imposible; y que decidió establecer el mando único 25 días después, porque hasta entonces no le había parecido bien".

Con esto, la periodista mantenía que lo que ella esperaba del discurso era que mantuviera lo que había dicho hasta el momento. "Yo creo que va a mantener su discurso, porque ayer el argumentario oficial de los ministros era decir que, con independencia de que hubiera agentes marroquíes, eso no quería decir que vinieran de Marruecos, que podían ser simplemente gente libre o incluso agentes corruptos que trabajaran para mafias", sostiene.

"La decisión humanitaria había que tomarla antes"

Una vez iniciada la comparecencia, Pilar Losantos ha analizado el comienzo: "El principio ha sido un análisis de la totalidad de la actuación de su jefe de gabinete, al que debería cesar de manera absolutamente inmediata, porque lo que ha dicho es que disponían de información a lo largo de todo el mes de julio de que la situación se estaba agravando".

Con respecto a esto, la periodista recuerda lo que ya conocemos acerca del día anterior a que se produjera la entrada masiva de migrantes: el informe de la Policía. "Hay que recordar que el día 29, es decir, el mismo día en el que se elabora este informe diciendo que, efectivamente, hay un riesgo extremo de avalancha al día siguiente y de que se colapse no solo la frontera, sino la ciudad entera". Sin embargo, a pesar de disponer de esta información, Losantos denuncia que Diego Rubio, jefe de su gabinete le dijo lo siguiente al presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas:

"Que no iba a reforzar la frontera, ni declarar el estado de emergencia, ni traer más Policía ni Guardia Civil para proteger a la ciudad".

Por tanto, Losantos hace el siguiente alegato: "Ahora no puede pretender decir que, claro, había que tomar una decisión humanitaria. No. La decisión humanitaria había que tomarla antes, para que no se jugaran la vida intentando cruzar porque vieran que no podían hacerlo".

Por último, la periodista hace alusión a las continuas referencias a la Unión Europea. "Apelan constantemente a la Unión Europea, pero es que resulta que la UE lo que está diciendo una y otra vez es que la prioridad absoluta es que se expulse a las personas que entraron dentro de la Unión. Este es un problema europeo. Entonces, que no se enmascare bajo algo que no le está dando la razón, sino todo lo contrario", concluye.

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