Las madres de Ceuta sufren y lloran por la inseguridad en las calles: "¿Qué tranquilidad tenemos de que nuestros hijos vayan solos?"

"Mi hijo tiene 17 años, está haciendo un grado superior, pero tiene que irse a las 7 de la mañana andando y no veo seguridad para que mi hijo pueda irse andando. Pueden cogerlo y apuñalarlo, pueden hacerle cualquier cosa...", confiesa Gema Sánchez, madre asustada por la situación que se vive en las calles de Ceuta. Tanto ella como el resto de madres de la ciudad autónoma está en vilo por lo que le pueda pasar a lo más preciado que tiene.

Y su miedo está infundado en las propias vivencias de la gente a su alrededor. "El otro día, a tres amigas mías las atracaron. Ya hay 23 violaciones, que son bastantes... Están con las caballas también. Esta mañana me crucé con una profesora y me dijo que tiene que llevar a su marido para que la acompañe. Entonces, ¿Qué tranquilidad tenemos las madres de que nuestros hijos vayan solos?", denuncia.

"Se ve en los ojos la calidad humana y hay gente que es mala"

Aunque asegura que "siempre ha sido una mujer muy echada para adelante", Gema confiesa llevar un spray pimienta con ella y siempre "tiene que ir acompañada a tirar la basura". "No sabes a lo que te enfrentas, no sabes de dónde vienen. Se ve en los ojos la calidad humana y hay gente que es mala. Hay gente que viene marcada de la cárcel", asegura.

"Están matando a Ceuta"

La ceutí lamenta la manera en la que, poco a poco, la ciudad se va apagando. "Están matando a Ceuta", dice compungida, y añade que "llevamos un mes y ya hay más de un 30 por ciento de pérdidas. ¿Qué va a pasar cuando todos se olviden de nosotros?".

Sin embargo, mantiene que "Ceuta no se va a rendir. No nos vamos a cansar de tirarnos a las calles y de decir lo que pasa en realidad".

"¿Qué va a pasar cuando todos se olviden de nosotros?"

Para terminar, Gema no puede contener las lágrimas al contar que incluso ella a su edad tiene que ser acompañada a sus revisiones al médico por su padre. "Ayer mismo, en Loma Colmenar, donde está el hospital, tuvo que decirme mi padre —se echa a llorar—: mi padre tiene que llevarme y traerme y no veo lógico ni justo que tengamos que ir así por Ceuta. Ayer, en Loma Colmenar, si no había 3.000 personas, no había ninguna".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.