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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos todos los secretos de Tony Leblanc de la mano de su nieto

Fue uno de los actores más famosos de los años 60 y hoy le conocemos mejor que nunca gracias a su nieto, Richy Leblanc.

Tony Leblanc

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El rostro de Tony Leblanc fue uno de los más famosos de la televisión de los años 60. Sus más de 150 películas son hoy un hito del cine español, pero hoy le conocemos personalmente.

Fue el rey de la comedia española, pero también tuvo una historia de amor que le acompañó hasta el final de sus días. Un amor que vivió su éxito y su caída profesional tras sufrir un accidente.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el nieto de Tony Leblanc nos cuenta todos los detalles de quien fue una de las figuras más importantes de nuestro cine. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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