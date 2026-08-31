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Acenso térmico

No guarden el ventilador, con septiembre regresan los 40ºC: César Gonzalo avisa del calor que se avecina

Agosto se despide más fresco en el norte, donde bajan las temperaturas. Al resto este lunes llega la primera subida de las máximas de una semana que promete dejar intenso calor de pleno verano a partir del jueves. Hoy solo cielos nubosos en el extremo norte, en el resto predominarán los cielos despejados.

César Gonzalo

César Gonzalo advierte que el verano no ha dicho su última palabra. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Si han regresado de sus vacaciones, y aún les queda por deshacer la maleta. No guarden la ropa de verano muy lejos. Porque, aunque hemos tenido unos días con suaves temperaturas, con la llegada de septiembre, regresarán los 40ºC, a partir del próximo jueves. De nuevo tendremos una zona de altas presiones, una dorsal, anclada sobre nuestro país incrementando el calor.

Final de mes suave

El último día de agosto, nos deja temperaturas a la baja en el extremo norte y valle del Ebro. Donde las máximas perderán hasta 7ºC, por otro lado, en el resto, primera subida, muy ligera. Que añadirá de 1º a 2º a nuestros termómetros. Se activa el aviso de nivel amarillo en Córdoba por máximas de más de 38ºC. Se prevén 36º en Ciudad Real y Badajoz; 32º en Castellón de la Plana, Huesca y Madrid; Las más bajas se darán en Santander y Lugo con 23ºC, Bilbao con 25, asimismo en Ceuta y Melilla con 26º.

Tiempo estable

La estabilidad nos acompañará en líneas generales durante los próximos días, solo se verá interrumpida por algunas tormentas por la tarde en zonas de montaña del interior. En este lunes predominarán los cielos despejados salvo en los extremos del territorio. El día ha comenzado con nubes de tipo bajo en Ceuta y el área del Estrecho. Además, podrán acumularse en Cádiz y Málaga. En el extremo norte, la nubosidad irá en aumento. Podría llegar a dejar algunas lloviznas en el interior de Asturias, de Cantabria, del País Vasco y norte de Lugo. En las islas Canarias los cielos nublados quedarán restringidos al norte de las islas más montañosas, en el resto del país tendremos un lunes de cielos despejados. Además por la tarde podríamos tener algún amago de tormenta en los Pirineos y sierras de Teruel y Castellón.

Viernes a 40ºC

De aquí al viernes veremos como el calor se intensifica para añadir hasta 14º a las capitales del norte. En Bilbao pasarán de los 25º previstos hoy, a los 39º. En un 4 de agosto en el que llegarán a 41º en Zaragoza y Lleida; a los 43º en Córdoba; en capitales como Madrid y Toledo llegarán a unos 39ºC. Como hemos dicho la ropa de verano, el ventilador y aire acondicionado aún nos harán falta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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