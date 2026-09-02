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Un regreso que lo cambia todo: A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer

La vuelta de los cinco pescadores desaparecidos sacude por completo Bastuel en la nueva serie, que se estrena el 20 de septiembre en atresplayer con Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher.

A la deriva

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Celia Gil
Celia Gil
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A la deriva arranca con el naufragio del Minerva que dejó a todo un pueblo marcado por la tragedia. Sus tripulantes fueron dados por muertos y sus familias tuvieron que aprender a convivir con la pérdida, la incertidumbre y la ausencia de unos cuerpos a los que poder despedir.

Sin embargo, dos años después sucede lo imposible: cinco de los pescadores regresan con vida a Bastuel. Mientras el pueblo los recibe como héroes, ellos descubren que el tiempo no se detuvo durante su desaparición y que sus familias han tratado de reconstruir sus vidas.

Su vuelta reabre viejas heridas, despierta sentimientos ocultos y amenaza con sacar a la luz numerosos secretos. Porque, después de dos años, nada sigue como antes. Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher encabezan el reparto protagonista de A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

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