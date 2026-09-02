Un regreso que lo cambia todo: A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer

A la deriva arranca con el naufragio del Minerva que dejó a todo un pueblo marcado por la tragedia. Sus tripulantes fueron dados por muertos y sus familias tuvieron que aprender a convivir con la pérdida, la incertidumbre y la ausencia de unos cuerpos a los que poder despedir.

Sin embargo, dos años después sucede lo imposible: cinco de los pescadores regresan con vida a Bastuel. Mientras el pueblo los recibe como héroes, ellos descubren que el tiempo no se detuvo durante su desaparición y que sus familias han tratado de reconstruir sus vidas.

Su vuelta reabre viejas heridas, despierta sentimientos ocultos y amenaza con sacar a la luz numerosos secretos. Porque, después de dos años, nada sigue como antes. Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher encabezan el reparto protagonista de A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

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