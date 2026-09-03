José Félix Ramajo revela el alivio de Marruecos: "La prostitución, los niños en las calles tirados... todo se ha venido para España"

El experto en seguridad José Félix Ramajo ha reaccionado al informe del CENIF sobre Marruecos y ha alertado de las personas que se encuentran actualmente por las calles de Ceuta. Ramajo ha aportado un dato clave para conocer la situación actual a la que se enfrentan los inmigrantes en la ciudad autónoma y es que la frontera de Marruecos está abierta.

"Las fronteras ahora mismo están abiertas para que todo el que tenga un proceso de expulsión, mandarlo directamente a Marruecos. Ahora tiene las puertas abiertas. El que quiera salir, va a salir". Sin embargo, el experto insiste en que los ceutís se enfrentan a un problema y es que "no se marchan solos por miedo a las represalias que se puedan encontrar al otro lado de la frontera". Además, las personas que permanecen al otro lado, se encuentran "felices" con la situación:

"Llevo aquí ya cuatro días hablando con funcionarios de prisiones y me dicen que en Fnideq (Castillejos) están felices. Se acaba la prostitución, se ha acabado de ver a niños en las calles tirados... todo se ha venido para España. Los propios marroquíes de Castillejos lo dicen, que están encantados".

"Dentro de toda esa gente buena viene gente muy mala"

A pesar de esto, Ramajo recuerda que no hay que generalizar, que hay gente buena como en todos lados, pero "dentro de toda esa gente buena viene gente muy mala". "Ya he grabado a más de 10 personas que han estado en la cárcel en Marruecos, que tengo sus pruebas, sus tatuajes que han tapado por medio de cortes... te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce".

Por último, el experto recalca lo que tanto han denunciados los efectivos desplegados en Ceuta, y es que no es suficiente. "Aquí con lo que hay no es suficiente. No puedes tener grupos del GRS aquí un mes sin la ropa adecuada, horas desorbitadas... en cualquier lugar se despliega el puesto de mando móvil del GRS y ahora mismo no existe. Tendría que coordinar a todas las fuerzas de la Guardia Civil".

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