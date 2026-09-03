Mejores momentos | 3 de septiembre
¡No sin su ‘Supercomodín’! Nuria lucha hasta el final por destapar la letra oculta
La concursante tenía un objetivo claro: conseguir el ‘Supercomodín’, y aunque se ha hecho un poco de rogar, finalmente ha conseguido destapar la letra oculta y ¡también llevarse un gran marcador de 625 eurazos!
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Desde que Jorge Fernández ha anunciado que llegaba el turno del panel de la letra oculta, Nuria ha dejado muy claro que tenía un objetivo entre ceja y ceja: ¡conseguir el ‘Supercomodín’! La concursante lo ha dado todo durante su turno, aunque en un momento dado las fuerzas han empezado a flaquear e incluso se ha planteado resolver sin destapar la letra oculta.
Sin embargo, el presentador sabía la ilusión que le hacía conseguir ese gran gajo y ha intentado convencerla para que siguiera tirando: “Míralo bien, te gusta”, le ha dicho. Entre Jorge y el público han conseguido animarla y Nuria, decidida, ha respondido: “¡Voy a tirar muy fuerte!”. Y vaya si lo ha hecho… ¡Ha conseguido una gran tirada!
Aunque, desafortunadamente, no ha logrado destapar la letra oculta, el público le ha dado otra idea: utilizar el ‘Me lo quedo’. Nuria ha seguido su consejo, pero ha estado a punto de utilizarlo con la persona equivocada. Primero ha elegido a Marta, aunque quien más dinero tenía era Jorge. “¡Ay, que no sé lo que él tiene!”, ha dicho completamente confundida. ¡Menos mal que el presentador se ha dado cuenta a tiempo y la ha avisado!
Gracias a este gajo, Nuria ha conseguido sumar un buen pellizco, pero no estaba dispuesta a rendirse. Se ha negado a resolver sin su ansiado ‘Supercomodín’ y ha decidido volver a tirar. Y esta vez sí, ¡ha acertado con la ‘Q’! “¡Resuelvo!”, ha dicho sin esperar ni un instante. Al final, el turno le ha salido redondo y ahora sí ha conseguido su ansiada ola. ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!
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