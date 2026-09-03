¡No sin su ‘Supercomodín’! Nuria lucha hasta el final por destapar la letra oculta

Desde que Jorge Fernández ha anunciado que llegaba el turno del panel de la letra oculta, Nuria ha dejado muy claro que tenía un objetivo entre ceja y ceja: ¡conseguir el ‘Supercomodín’! La concursante lo ha dado todo durante su turno, aunque en un momento dado las fuerzas han empezado a flaquear e incluso se ha planteado resolver sin destapar la letra oculta.

Sin embargo, el presentador sabía la ilusión que le hacía conseguir ese gran gajo y ha intentado convencerla para que siguiera tirando: “Míralo bien, te gusta”, le ha dicho. Entre Jorge y el público han conseguido animarla y Nuria, decidida, ha respondido: “¡Voy a tirar muy fuerte!”. Y vaya si lo ha hecho… ¡Ha conseguido una gran tirada!

Aunque, desafortunadamente, no ha logrado destapar la letra oculta, el público le ha dado otra idea: utilizar el ‘Me lo quedo’. Nuria ha seguido su consejo, pero ha estado a punto de utilizarlo con la persona equivocada. Primero ha elegido a Marta, aunque quien más dinero tenía era Jorge. “¡Ay, que no sé lo que él tiene!”, ha dicho completamente confundida. ¡Menos mal que el presentador se ha dado cuenta a tiempo y la ha avisado!

Gracias a este gajo, Nuria ha conseguido sumar un buen pellizco, pero no estaba dispuesta a rendirse. Se ha negado a resolver sin su ansiado ‘Supercomodín’ y ha decidido volver a tirar. Y esta vez sí, ¡ha acertado con la ‘Q’! “¡Resuelvo!”, ha dicho sin esperar ni un instante. Al final, el turno le ha salido redondo y ahora sí ha conseguido su ansiada ola. ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!

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