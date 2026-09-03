Tres muertos y seis heridos en un tiroteo en un rascacielos de Minneapolis

La policía de Minneapolis acudió a un edificio de apartamentos de 'Loring Park' en el centro de la ciudad, uno de los más altos de la capital del Estado de Minnesota, en el que se habían escuchado varios disparos de arma de fuego.

El comienzo del incidente parece ser una discusión entre el atacante y su expareja. Tras la riña el hombre amenazó con disparar a miembros de la seguridad del edificio que acudieron y momentos después se produjo el tiroteo en el que han muerto dos civiles, uno en el lugar del crimen y el segundo en el hospital 'Hennepin County Medical Center'.

As menos seis personas más han resultado heridas en el tiroteo, tres de ellos agentes del Departamento de Policía de Minneapolis, dos con heridas de bala y que en el caso de uno de ellos precisaba intervención quirúrgica urgente. De los tres civiles, todos también con heridas de bala, varios de ellos formaban parte de la seguridad del inmueble.

El hombre que inició el tiroteo también ha muerto en el intercambio de disparos. Por el momento se desconocen las circunstancias exactas pero se sospecha que a consecuencia de un disparo autoinfligido.

En el marco de este nuevo incidente que involucra armas de fuego en Estados Unidos, cuatro agentes han experimentado efectos adversos a consecuencia de algún tipo de aerosol y otros dos resultaron heridos tras sufrir un accidente de tráfico cuando acudían al tiroteo.

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