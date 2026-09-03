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El ceutí Juan Ruiz, harto de la inseguridad en las calles: "Ayer repartí 250 sprays de defensa personal, sobre todo a mujeres"

El influencer denuncia las declaraciones del presidente del Gobierno y le tacha de "sinvergüenza". Asegura que ve a diario gente peligrosa por la calle y que su hartazgo le ha llevado a repartir sprays pimienta entre sus vecinos.

El ceutí Juan Ruiz, harto de la inseguridad en las calles

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Sofía Avendaño
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El hartazgo de los ceutís es cada día más palpable. Es el caso de este joven, Juan Ruiz, quien retransmite a diario la realidad que se vive en las calles de Ceuta a través de sus redes sociales. Hoy ha declarado en directo su antipatía hacia Pedro Sánchez, a quien se dirige como "sinvergüenza" y al que pide que llame a las cosas por su nombre: "Es una invasión".

"Es un sinvergüenza, se tiene que ir ya del Gobierno. Estamos hartos de tener que aguantarle, de aguantar el discurso de ChatGPT que da, de que venga a Ceuta a reírse de nosotros durante seis minutos y se vuelva a Madrid, más la playlist de Spotify", denuncia Juan.

"La fauna se la están cargando, ensucian la ciudad... Es un problema muy grave"

El influencer asegura que los migrantes campan a sus anchas por las calles y "hacen lo que les da la gana". Es más, ha puesto ejemplos de situaciones con las que se ha encontrado: "Yo mismo lo grabo a diario, lo subo a mis redes sociales y lo veo diariamente: niños vendiendo tabaco, alcohol... La playa del Tarajal es un caos, y por no hablar de todas las demás zonas". Continúa relatando: "He visto gente con sarna, todos tatuados con 'ACAB' en el pecho, cazando delfines, cogiendo patos. La fauna se la están cargando, ensucian la ciudad... Es un problema muy grave. No hay filtro. Todo es incertidumbre e inseguridad".

"Quien me quiera negar o denunciar, adelante"

Debido a esta situación, Juan ha hecho una confesión en directo: "Yo ayer repartí 250 sprays de defensa personal, sobre todo a mujeres, porque las ONG están armando a los migrantes. Por tanto, de manera desinteresada, lo he hecho y, quien me quiera negar o denunciar, adelante, que yo voy a seguir con esta causa, apoyando a mi ciudad, a mis caballas".

Para terminar con su discurso, se ha vuelto a dirigir al presidente Sánchez: "Es usted un sinvergüenza, se tiene que ir ya del Gobierno, corrupto".

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