Crisis Ceuta
La experiencia de Susanna Griso en las calles de Ceuta: "El padre se nos echó a llorar, roto"
La presentadora de Espejo Público relata la realidad que ha encontrado durante su cobertura informativa desde Ceuta. La desolación embarga a la inmensa mayoría de los ceutíes, que consideran que la situación, lejos de mejorar, empeora. TEmen por su integridad cada vez que pisan la calle.
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Susanna Griso se reincorporaba de sus vacaciones y lo hacía en Ceuta, localización que ha centrado la actualidad informativa prácticamente en exclusiva desde el asalto masivo a la frontera entre España y Marruecos , por parte de más de 70.000 inmigrantes.
Pasaron los días y pasan las semanas y el caos en las calles de la ciudad autónoma da la impresión de aumentar. Aglomeraciones descontroladas a durante el reparto de alimentos -insuficientes-, o a las puertas del centro de acogida y gestión de migrantes, hacen que la Policía tenga que efectuar disparos de advertencia al aire, para evitar que la violencia se imponga y dispersar las masificaciones.
La periodista y presentadora de Espejo Público ha compartido uno de los momentos que más impacto le causaron. Al preguntar a las puertas del CETI por cuántos menores había aguardando ser filiados, una muchedumbre se arremolinó a su alrededor alzando la mano, pensando quizá que quien preguntaba trabajaba para los servicios sociales. Una niña pequeña apreció detrás de todos los jóvenes.
No han faltado las lágrimas de ciudadanos de Ceuta que llevan más de un mes soportando una crisis que ha supuesto la supresión de sus derechos civiles más fundamentales. No pueden más. Padres y madres viven desesperados por la inseguridad de las calles, no dejan salir a sus hijos y las madres, si salen, lo hacen acompañadas.
Define lo que se ha encontrado saturando por completo la ciudad autónoma con dos palabras que resuenan: "Frustración absoluta".
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