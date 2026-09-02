Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', mantiene que Sánchez tiene dos opciones: "Reconocer que tenía mala información o dimitir"

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', ha valorado el informe policial que apunta a una posible participación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la entrada masiva en Ceuta y considera que su publicación supone un punto de inflexión en la crisis.

"Yo creo que esta revelación marca un antes y un después en la crisis de Ceuta", ha afirmado.

El periodista ha defendido que la responsabilidad política debe traducirse en dimisiones y ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no ha habido un caso tan flagrante de responsabilidad política que obligara a dimitir a un jefe de Gobierno como este hecho que acabamos de ver plasmado", ha asegurado.

Críticas a Sánchez

Pedro J. Ramírez ha recordado que Sánchez afirmó este lunes que no existía ningún informe que pudiera demostrar que Marruecos hubiera tenido algo que ver con lo sucedido.

Sin embargo, al día siguiente, 'El Español' publicó la existencia de un informe elaborado por una unidad de la Dirección General de la Policía vinculada a Extranjería que recoge, según el periodista, un relato sobre lo ocurrido que "encaja con todo lo que los españoles hemos visto".

"Ahí lo que dice la Policía es que se tomó el disfraz de que había una crisis migratoria para hacer lo que dijo el propio Sánchez en Ceuta: violar la integridad territorial en Ceuta", ha afirmado.

En este contexto, se ha preguntado por qué el presidente del Gobierno, tras regresar de vacaciones, mantuvo que no existía ningún informe que comprometiera a Marruecos.

Pide a Sánchez que asuma responsabilidades

Pedro J. Ramírez considera que el presidente del Gobierno tiene ahora una oportunidad para dar explicaciones ante el Parlamento y asumir responsabilidades.

"Mañana es el último día en el que puede adoptar una decisión que salvaguarde su dignidad y el mínimo respeto que merece la institución a los ojos de los ciudadanos", ha señalado.

Entre las opciones, ha planteado que Sánchez reconozca que recibió una información incorrecta, que hubo negligencia o descoordinación, o que disuelva las Cortes y convoque elecciones.

También ha mencionado una tercera posibilidad: "Anunciar que va al Palacio de la Zarzuela a presentar la dimisión ante el Rey".

A su juicio, si Sánchez no adopta ninguna de estas decisiones, quedará sobre él "la sospecha" de una posible colaboración con quienes hayan atentado contra la integridad territorial de España.

"Marlaska, Bolaños y Albares son solo peones"

El director de 'El Español' también ha situado el foco directamente en Pedro Sánchez y ha restado importancia a las responsabilidades individuales de otros miembros del Ejecutivo. "Marlaska, como Bolaños, como Albares o la propia Margarita, son solo peones del presidente del Gobierno", ha afirmado.

Además, ha cuestionado si el Ejecutivo conocía la información antes de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, iniciara las actuaciones para esclarecer lo ocurrido. "¿Ha sido la jueza de la Audiencia Nacional la única que ha preguntado a los servicios de inteligencia qué es lo que ocurrió?", se ha preguntado.

Pedro J. Ramírez ha destacado también el papel de la magistrada, de quien ha dicho que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento técnico para abordar una investigación de estas características.

"Tenemos la suerte de que este asunto haya caído en manos de una persona que ha pasado por todos los escenarios penales: María Tardón", ha señalado.

Por último, ha apuntado a la posible identificación de funcionarios marroquíes implicados en los hechos y ha destacado la relevancia de las pruebas incorporadas al informe: "La documentación gráfica que acompaña al informe es profusa y, al parecer, muy impactante".

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