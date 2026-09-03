Premios oscar
'La bola negra', preseleccionada para los Oscar junto a 'El ser querido' y 'Los domingos'
La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, producida por Atresmedia, entra en la terna de las seleccionadas. El próximo miércoles 16 de septiembre conoceremos la decisión final.
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'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y producida por Atresmedia, es una de las películas preseleccionadas para representar a España en los Premios Oscar 2027.
Junto a ella también han sido elegidas 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen. Una de las tres optará a competir por el Óscar a mejor película internacional.
'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en distintas épocas. Tres historias unidas por el deseo, la herencia emocional y el dolor, atravesadas por una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca. Llegará a los cines el próximo 25 de septiembre tras el aplauso de la crítica, que le otorgó este año en Cannes el premio a Mejor Dirección para 'Los Javis'.
Por su parte, 'Los domingos' fue la ganadora de la pasada edición de los Premios Goya, llevándose los galardones de Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros.
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'El ser querido' es el último trabajo de Rodrigo Sorogoyen que cuenta como protagonistas con Javier Bardem y Victoria Luengo.
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