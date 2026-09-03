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'La bola negra', preseleccionada para los Oscar junto a 'El ser querido' y 'Los domingos'

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, producida por Atresmedia, entra en la terna de las seleccionadas. El próximo miércoles 16 de septiembre conoceremos la decisión final.

Películas españolas preseleccionadas para los Oscar

Películas españolas preseleccionadas para los Oscar Academia de Cine

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Belén Montero
Belén Montero
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'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y producida por Atresmedia, es una de las películas preseleccionadas para representar a España en los Premios Oscar 2027.

Junto a ella también han sido elegidas 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen. Una de las tres optará a competir por el Óscar a mejor película internacional.

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en distintas épocas. Tres historias unidas por el deseo, la herencia emocional y el dolor, atravesadas por una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca. Llegará a los cines el próximo 25 de septiembre tras el aplauso de la crítica, que le otorgó este año en Cannes el premio a Mejor Dirección para 'Los Javis'.

Por su parte, 'Los domingos' fue la ganadora de la pasada edición de los Premios Goya, llevándose los galardones de Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros.

'El ser querido' es el último trabajo de Rodrigo Sorogoyen que cuenta como protagonistas con Javier Bardem y Victoria Luengo.

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