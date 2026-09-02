Martínez- Almeida llama en directo a Susanna Griso por Ceuta: "Hay alcaldes socialistas que están en contra de las órdenes del PSOE"

José Luis Martínez-Almeida ha intervenido en directo en 'Espejo Público', con Susanna Griso, para hablar sobre la crisis de Ceuta y la polémica en torno al acto de apoyo previsto para esta tarde.

Sobre las declaraciones del delegado del Gobierno, que le acusa de haber difundido un bulo al afirmar que se pretendía vetar el acto, Almeida se muestra contundente:

"Curioso que diga eso cuando lo que dice esa resolución es que no tenemos derecho a organizar una manifestación de acuerdo con la ley orgánica que regula este derecho fundamental".

"¿Por qué no todos los delegados del Gobierno han adoptado la misma postura?"

El alcalde de Madrid plantea además una pregunta: "Si esto es tan claro, ¿por qué no todos los delegados del Gobierno han adoptado la misma postura? Yo supongo que entre ellos tendrán una coordinación".

Almeida acusa al delegado de "sabotear" el acto por Ceuta

Almeida considera que el delegado del Gobierno en Madrid tiene "un interés evidente en sabotear e impedir que se celebre en las debidas condiciones" un evento en el que, según señala, se reunirán miles de personas esta tarde a las 20:00 horas.

"Que se escude en este tecnicismo tiene su aquel", afirma, en referencia al argumento de que los ayuntamientos no pueden convocar manifestaciones como cualquier persona física o jurídica. "Pero tampoco entendí cuál era la jugada que quería el delegado del Gobierno".

Durante la conversación, Almeida también ha destacado que algunos alcaldes socialistas están asumiendo la posición que, a su juicio, "los ceutíes merecen": estar en contra de las órdenes que han salido del Partido Socialista.

Por último, sobre la encuesta que refleja la valoración de los ceutíes acerca de lo ocurrido, Almeida considera que muestra "una valoración de lo que ha pasado en Ceuta por parte de los que lo han vivido de forma directa".

"Yo creo que esto haría merecer una reflexión al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, creo que van a seguir enrocados".

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