Agosto, el asesino del pequeño comercio: "Pago entre 175 y 190 euros solo por abrir cada día"

Negocios que cierran por vacaciones y no vuelven a abrir nunca más. Es la realidad que enfrentan muchos empresarios y emprendedores que lamentablemente ven como a pesar del esfuerzo no pueden asumir los innumerables gastos. Luz, costes salariales, alquiler, la lista es larga y la cuesta de verano pronunciada.

Cada día cuesta 125 euros abrir las puertas de un negocio en España, según un estudio publicado por Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Así, el comercio español ha pasado de tener 750.000 autónomos afiliados a menos de 650.000 en los últimos 10 años.

Agosto, el mes negro

Si hacemos cuentas, un total de 912 negocios han desaparecido sólo en el mes de agosto, es decir, 37 negocios cerrados cada día laboral.

Carlos, que regenta un negocio en el barrio de Ibiza, dentro del distrito de Retiro, ha visto como en su calle ya han desaparecido cerca de una veintena de negocios en poco menos de ocho meses. A pesar de los gastos Carlos sigue resistiendo, pero ha tenido que prescindir de varios trabajadores para poder seguir con la persiana subida. "Ahora mismo somos cuatro".

Asegura que por abrir sus puertas paga cada día más de 170 euros, independientemente de si vende o no. "En mi caso son entre 175 y 190 euros. Empezamos de cero en septiembre y cada año es así, llevamos cinco o seis años que es así", lamenta.

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