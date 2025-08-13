Seyran rompe con Ferit tras descubrir su traición y su hijo en camino

En Una nueva vida, Seyran explota tras saber que Pelin está embarazada de Ferit. Llora y grita pidiendo a Ferit que se vaya de su vida. Aunque él niega la traición, admite que sintió miedo, y eso la enfurece aún más.

Ella le deja claro que ya no hay nada que salvar. Niega confiar en sus palabras y le reprocha que su arrepentimiento sea tan breve como su amor, dando así por concluida su historia juntos.