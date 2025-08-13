El periodista Javier Portillo, sobre la polémica Iglesia-Abascal: "Es comprensible porque limitar la libertad de culto se vuelve en su contra"

Espejo Público ponía como cuestión a debatir la polémica surgida entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y la Iglesia, después de que esta volviese a pronunciarse tras las últimas declaraciones del político: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano". Todo ello a raíz de que la Conferencia Episcopal criticase la moción tomada en Jumilla (Murcia) por parte de Vox y PP, la cual prohíbe la celebración del rito islámico en el polideportivo del municipio.

"Un truco evidente"

Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, expresaba que esta medida llevada a cabo "tenía un truco evidente": "Hablaba de impedir las manifestaciones religiosas contrarias a nuestras costumbres". Unas tradiciones que, para el colaborador, no tienen que ser iguales para todo el conjunto de españoles. Asimismo, indicaba: "Si quien está haciendo uso de un espacio concreto es una religión concreta y prohíbes ese espacio concreto, estás yendo a por esa religión concreta".

También, Delgado manifestaba que el proyecto de Vox "no tiene tanto que ver con las personas migrantes o LGTBI", pero esto les sirve como justificación: "Atacan a esos colectivos para acumular fuerza y conseguir esos objetivos últimos, que no son otros que favorecer a las clases altas del país y eliminar derechos a los trabajadores y trabajadoras". Una intención que recalcaba argumentando que "hay gente que está metiéndole muchísimo dinero a Vox porque va a hacer políticas que les va a favorecer a ellos, y lo demás son excusas". Asimismo, explicaba que esta acción contra los musulmanes indica que el partido de Abascal trata de llevar a cabo sus objetivos empezando por "el eslabón más débil (...) después van a por lo latinos, las personas LGTBI, los trabajadores…, y finalmente chocan, sencillamente, con quien no es tan de extrema derecha como ellos".

Un enfrentamiento que, para el portavoz, se ha dado, básicamente, porque "la Iglesia no está diciendo lo que Vox quiere que diga".

Una reacción "comprensible"

El periodista de 'La Razón' Javier Portillo también opinaba al respecto y explicaba que "para entender este choque de Vox con la Iglesia, hay que entender que dentro de Vox hay una amplia ramificación de grupos ultracatólicos y sectas que no comulgan para nada ni con el Vaticano, ni con la Conferencia Episcopal". De la misma manera, ponía sobre la mesa cuál es el motivo por el que la Asamblea de Obispos se ha pronunciado tan contundentemente ante los últimos hechos que afectan al culto islámico, que no es otro que han podido verse reflejados y, por lo tanto, haberse sentido amenazados. "La reacción de la Iglesia es comprensible porque limitar la libertad de culto y confesión se vuelve en su contra", concluía.

