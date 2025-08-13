El testimonio del alcalde de Abejera, la huida del fuego en Zamora: "Tuve que salir para ver si podía liberar mi pueblo"

Abejera es uno de los pueblos afectados por el incendio originado en Zamora en el pueblo de Molézuelas. Este incendio ya se ha expandido hasta la provincia de León y lleva más de 3.500 hectáreas de terreno y pueblos calcinados. Hay más de 12 heridos y un voluntario que colaboraba en las labores de extinción ha muerto.

Los vecinos del pueblo y los voluntarios llevan dos noches consecutivas ayudando en las labores de extinción de Abejera. Uno de ellos, su alcalde, Ángel Andrés Ferreras.

"No sé en qué día estoy, estoy totalmente ido"

El alcalde de Abejera ha contado en el programa Espejo Público la situación a la que se enfrentan. Asegura que han sido días muy duros y llevan dos noches trabajando sin parar. La colaboración vecinal ha hecho que muchos de los habitantes del pueblo se hayan también desplazado a los pueblos aledaños para ofrecer su ayuda.

La rápida llegada de las llamas les pilló por sorpresa y Ángel Andrés no dudo en participar activamente para liberar su pueblo del fuego. "Salí para ver si podía librar mi pueblo", declara el alcalde. Pese a los esfuerzos de los vecinos varias personas resultaron heridas. "Dos de ellos se encuentran en Valladolid y el resto están en Zamora". Ángel lamenta mucho el estado de dos de ellos que dice se encuentran en estado más grave.

El momento del rescate

"Ha sido muy duro. No he visto coordinación ninguna", el alcalde es contundente, dice que el rescate y los medios han sido un desbarajuste. "Teníamos máquinas y no nos dejaban actuar", los vecinos salieron a la calle con su propia maquinaria agrícola para tratar de frenar las llamas. Sin embargo, por recomendación de los servicios no pudieron usarlas.

A lo largo de la tarde los habitantes del pueblo habían conseguido, con su maquinaria, hacer cortafuegos para frenar el avance. Pero, entrada la tarde y con el ascenso de las temperaturas la llama se volvió a avivar. "Todo era una bola de montón de metros de altura". El propio alcalde fue el que intentó ir sacando la gente de las casas "con ayuda de la Guardia Civil fuimos sacando a la gente como pudimos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.