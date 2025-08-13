Publicidad
Para 4 personas
Arguiñano: receta de rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras, para los que buscan comer sano sin renunciar al sabor
El repollo es una hortaliza fantástica que si la acompañas con alguna otra verdura como hace Arguiñano, acaba siendo un plato más que saludable.
Karlos Arguiñano asegura que el repollo es una hortaliza muy versátil porque la puedes cocinar de muchas formas diferentes: asado, cocido o rehogado con otros alimentos. Además, también puede formar parte de ensaladas, sopas, guisos y rellenos.
Pero en esta ocasión, el cocinero lo ha preparado cocido y relleno de arroz y verduras, sobre una cama de salsa de tomate, cebolla y ajo. Como ves, es una receta muy fácil de elaborar, rica, saludable, barata y sabrosa.