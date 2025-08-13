Arguiñano: receta de rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras, para los que buscan comer sano sin renunciar al sabor

Karlos Arguiñano asegura que el repollo es una hortaliza muy versátil porque la puedes cocinar de muchas formas diferentes: asado, cocido o rehogado con otros alimentos. Además, también puede formar parte de ensaladas, sopas, guisos y rellenos.

Pero en esta ocasión, el cocinero lo ha preparado cocido y relleno de arroz y verduras, sobre una cama de salsa de tomate, cebolla y ajo. Como ves, es una receta muy fácil de elaborar, rica, saludable, barata y sabrosa.