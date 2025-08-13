Más Espejo desvela los 5 productos más robados en España durante este verano: "En Murcia lo más robado son las chanclas"

El verano no solo viene acompañado de sol, playa, amigos, ocio nocturno y fiestas de los pueblos, también trae un aumento de los hurtos en supermercados y pequeños establecimientos. Los artículos más robados varían en función de la época del año y de la ubicación.

Estos son los 5 productos más robados este verano

Según la periodista de Más Espejo, Gema Soubrier, los 5 productos más robados durante este verano están siendo: las gafas de sol, el repelente para los mosquitos, el aceite de oliva, las botellas de alcohol y en el puesto número uno estaría la crema solar. Pero esto varía dependiendo de la ciudad en la que vivas o donde vayas de vacaciones por ejemplo: en Madrid lo que más se roba son los helados, en Andalucía se roban los bronceados y en Murcia lo que más se roba son chanclas.

La reacción de Gonzalo Miró

Una noticia que no ha dejado indiferente a nadie y ha sido comentada en el plató de Más Espejo por Gonzalo Miró, quien ha opinado que: "Lo que está claro es que los ladrones son mayores de edad, porque son productos para personas mayores. Y digo esto porque yo cuando he robado cosas ha sido siendo más joven".

El problema de que haya tantos hurtos, según un experto

Según ha confirmado el inspector jefe de la Policía Nacional, Serafín Giraldo: "Hay unos 700.000 hurtos denunciados al año de los cuales 200.000 son en verano. El problema de todo esto es que el hurto no está castigado penalmente,un hurto de menos de 400 Euros tiene unas penas de multa que en muchos casos no se llegan a imponer, dado que las personas desaparecen".

"Es más la vergüenza que la multa"

El perfil de los delincuentes suelen ser "jóvenes organizados reincidentes" y que van de "ciudad en ciudad", según ha reconocido el experto: "Los robos son para el disfrute propio personal, la pena suele ser mínima y en muchos casos es más la pena de vergüenza que pasan cuando las personas son cogidas, que la pena de multa".

