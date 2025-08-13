Cristina se queda en shock al reconocer a Pepe como su padre biológico en Sueños de libertad

Los ápices de tensión aumentan entre los De la Reina cuando Irene enseña a Cristina una imagen del pasado y le sugiere que reconoce a alguien muy familiar. Cristina, impactada, pregunta si ese hombre es Pepe, mientras la atmósfera familiar se tensa.

Paralelamente, Gabriel planea demandar a la empresa francesa Brossard, aunque María muestra dudas sobre sus intenciones, y Don Pedro presiona a Damián en busca de respuestas sobre Pepe. Estas dinámicas anticipan nuevas confrontaciones en Sueños de libertad.