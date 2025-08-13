REDES SOCIALES
Sarah Santaolalla responde a Elisa Beni: “Quieren hacer de mí el copito de nieve del medio, pero yo no me voy a prestar”
La analista ha contestado a unas palabras de Elisa Beni en las que cuestionaba la profesionalidad de algunas periodistas. En su tweet, Beni hablaba de “posar como en Playboy” e “investigar chantajeando”
“Ni los periodistas investigamos chantajeando ni preparamos tertulias posando para Playboy. Al menos los profesionales que respetamos la profesión…”. Son las palabras que Elisa Beni publicó en su perfil de X hace unos días. No decía nombres, pero lo publicó poco después de que Sarah Santaolalla publicara otro tweet, en el que aparecía con una camiseta con el número de víctimas mortales en residencias madrileñas durante la pandemia.
¿Iba por Santaolalla?
“Sin ninguna duda va por mí”, ha dicho en Espejo Público Sarah, mientras acusaba a Beni de ser una cobarde y calificaba sus palabras de machistas. “Lo único que tengo que decirle es que yo nunca le haría ningún tipo de comentario machista, ni a ella ni a ninguna otra mujer periodista, venga como venga vestida”. “Jamás me rebajaría a eso. Yo no me meto en cómo envejecen algunas cabezas”, ha subrayado.
“Quieren hacer de mí el copito de nieve del medio”
La analista ha asegurado que ella no quiere dar minutos televisivos a gente que no se los gana por sí mismos y ha denunciado que algunos quieren hacer de ella “el copito de nieve del medio”.
Elisa Beni podrá responderla
Cuando vuelva Elisa Beni a nuestro programa, tendrá oportunidad de responder a Santaolalla. “Le mandas un abrazo de mi parte”, ha concluido Sarah, que ha asegurado que ella “no va a entrar”.
