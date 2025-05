Gonzalo Miró ve peligrar la democracia por los mensajes filtrados de Sánchez y Ábalos: "Ya nos arrepentiremos"

El contenido de los mensajes del chat de WhatsApp que se enviaban mutuamente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, centra las portadas de medios escritos y ocupa la cabecera de programas informativos y tertulias.

Precisamente es el hecho que destacaba Gonzalo Miró por encima del propio contenido de las comunicaciones entre los dos socialistas, advirtiendo que pone en serio riesgo derechos fundamentales e incluso daña la democracia: "Nos vamos cargando la democracia poco a poco y no pasa absolutamente nada".

El colaborador del programa recordaba la ya célebre frase que pronunció "el famoso gurú de la derecha española", José María Aznar, en relación a que, dentro las capacidades de cada uno, se tomaran medidas contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Quien pueda hacer que haga".

Gonzalo Miró iba más allá y lanzaba una crítica "en general" a todos quienes hablan del tema o publican informaciones relacionadas: "A mí, que se aireen las conversaciones del presidente del Gobierno con sus equipos de trabajo, cuando no están hablando de nada absolutamente ilegal, me parece super llamativo. Ya nos arrepentiremos".

Insistía Miró en considerar muy grave que el derecho a la intimidad permanezca ajeno a este asunto: "Darle naturalidad a que se publiquen los mensajes, y como si no pasara nada, y hablar del contenido de los mismo cuando no tienen nada ilegal, a mí me parece...".

"Un susto a la pulcritud o la sinceridad o a la ejemplaridad"

Reaccionaba el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera a las declaraciones de Gonzalo. Puntualizaba que el presidente hablaba de compañeros de partido y no de sus equipos de trabajo, lo que consideraba "mucho más serio", y nada natural.

"Casi que no nos queda ya nadie que no haya sido aludido con este 'aguafuerte', que ya vemos que es habitual en Sánchez", expresaba Ángel Antonio, que se centraba en el contenido y en las formas en las que Pedro Sánchez se refería a sus todavía compañeros de partido.

Respondía Gonzalo hablando sobre lo que, según él, ocurre entre bastidores en el mundo de la política, dando a entender que en conversaciones privadas con personas de confianza, esto sería habitual: "¿Dices que esto es excepcional?".

El periodista replicaba a Gonzalo que precisamente la opinión de muchas personas sería que no es un modo natural, lo contemplado en el chat entre Sánchez y Ábalos.

Gonzalo por su parte advertía le espetaba a Ángel Antonio que estaba equivocado: "Te equivocas. Te equivocas porque sé lo que he dicho. Otra cosa es lo que tu hayas interpretado: 'Que hablemos con total naturalidad de mensajes filtrados', no de la naturalidad con la que están hablando".

Del fin del periodismo

"Como acabemos con las filtraciones acabamos con el periodismo"

Intervenía el también periodista Iñako Díaz-Guerra, casualmente del periódico 'El Mundo', medio que posee los mensajes. Defendía este asunto como uno de los pilares fundamentales de la prensa: "El periodismo se basa precisamente en que alguien te cuenta algo que no se sabe, y que probablemente no se quiere que se sepa".

